X!

Kokaiini tarvitanud Kyrgios sai lühikese võistluskeelu

Tennis
Nick Kyrgios
Nick Kyrgios Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Tennis

Juunis Mallorcal toimunud dopingukontrollis positiivse proovi andnud Austraalia tennisetähele Nick Kyrgiosele määrati kokaiini tarvitamise eest kuu aja pikkune võistluskeeld.

31-aastane Kyrgios teatas augustis ühismeedias, et põrus dopingukontrollis. Ta selgitas, et viimaste aastate vigastused on mõjunud talle rängalt nii füüsiliselt kui ka vaimselt, mistõttu on olnud karjääri lõpusirgega leppimine keeruline. "Vabandan. Teen vajaliku töö ära ja naasen paremana," ütles austraallane toona.

Kyrgiosele määrati 4. augustist ajutine võistluskeeld ning ta selgitas tennise puhtuse eest vastutavale organisatsioonile ITIA, et tarvitaks 20. juunil Magalufi ööklubis kokaiini. Paar päeva hiljem osales 2022. aastal paarismängus Austraalia lahtistel võidutsenud tennisist turniiril, kus sai avaringis kahes setis kaotuse.

ITIA oleks võinud määrata austraallasele rikkumise eest kolme kuu pikkuse karistuse, aga mõistis Kyrgiose selgitust ning austraallasele määrati vaid kuune keeld, mis sai läbi 3. septembril. Endine maailma 13. reket lubas astuda ka raviprogrammi, mistõttu pikemat keeldu talle ei antud.

Sel hooajal on Kyrgios pidanud vaid neli ametlikku üksikmängu ning teeninud ainult ühe võidu. Teda on viimastel aastatel kimbutanud rasked põlve- ja randmevigastused.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

tenniseuudised

12:02

Tamm langes Hiinas konkurentsist veerandfinaalis

11:31

Kokaiini tarvitanud Kyrgios sai lühikese võistluskeelu

09:49

Maagilise Monfilsi slämmikarjäär sai New Yorgis lõpu

08:41

Keys tõrjus võidumängus viis matšpalli, Rõbakina ja Gauff samuti edasi

03.09

Lajal pääses Nadali akadeemias raske võiduga edasi

03.09

Neel ja Olmos alistasid USA lahtistel asetusega paari

03.09

Tõhus serv viis Swiateki kolmandasse ringi

03.09

Sabalenka ja Pegula jalutasid kolmandasse ringi

03.09

Alcaraz jätkas USA lahtistel võiduga

02.09

Neljanda asetusega Glinka langes Nadali akadeemias konkurentsist

02.09

Lajal pääses Nadali akadeemias kindla võiduga edasi

02.09

Tamm pidi Hiinas esimeseks võiduks pea neli tundi vaeva nägema

02.09

Gauff alustas kodust slämmiturniiri kindla võiduga

02.09

Zverev alustas USA lahtiseid ligi viietunnise maratonmänguga

01.09

Lajal pääses Nadali akadeemias põhitabelisse

multimeedia

sport.err.ee uudised

13:46

Eesti golfiseenioridel libises EM-medal viimasel päeval käest

13:10

Rangluu murdnud Johnston Tšiilis kaarti ei loe

12:34

Rait Ärm oli võidukas Tšehhis, Karl Patrick Lauk Hiinas

12:02

Tamm langes Hiinas konkurentsist veerandfinaalis

11:31

Kokaiini tarvitanud Kyrgios sai lühikese võistluskeelu

10:57

Venemaa kaebas rahvusvahelise hokiliidu otsuse CAS-i edasi

10:23

Paskotši jälgis Genti vägeva seeria pikenemist pingilt

09:49

Maagilise Monfilsi slämmikarjäär sai New Yorgis lõpu

09:14

FIFA süüdistab Euroopa jalgpalliliitu Infantino laimamises

08:41

Keys tõrjus võidumängus viis matšpalli, Rõbakina ja Gauff samuti edasi

08:05

U-16 jalgpallikoondis lõi Saksimaa eakaaslastele kaks vastuseta väravat

03.09

Paalberg naaseb platsile lähinädalatel

03.09

Lajal pääses Nadali akadeemias raske võiduga edasi

03.09

Tiitlikaitsja Türgi lubas veerandfinaalis Saksamaale ühe geimi

03.09

ETV spordisaade, 3. september

03.09

Renet Vanker: mängupilt oli kõvasti etem, aga suudame juurde panna

03.09

Meeste võrkpallikoondis sai kindla võidu Slovakkia üle

03.09

Neel ja Olmos alistasid USA lahtistel asetusega paari

03.09

Tõhus serv viis Swiateki kolmandasse ringi

03.09

Erik Sorga liitus taas Floraga

loetumad

02.09

Alusalu üllatas kollektsionäär Niinemetsa: see on mind ammu kripeldanud

03.09

MM-sarja sisenev rallivõistkond tuleb oma mootoriga

03.09

Antonelli lükatakse Monzas stardirivi lõppu

03.09

Kaugushüppe olümpiavõitja pääses hirmutavast avariist suuremate traumadeta

03.09

Lajal pääses Nadali akadeemias raske võiduga edasi

03.09

Meeste võrkpallikoondis sai kindla võidu Slovakkia üle

03.09

Rootsi hakkas vastu, aga favoriit Itaalia teenis siiski koha medalimängudel

03.09

Tiger Woods jäi viieks aastaks juhiloast ilma

03.09

Jaspar Vaher stardib koos uue kaardilugejaga Itaalias asfaldirallil

03.09

FIBA uurib võimalusi Venemaa ja Valgevene koondised ja klubid taas platsile tuua

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo