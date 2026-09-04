Kokaiini tarvitanud Kyrgios sai lühikese võistluskeelu

31-aastane Kyrgios teatas augustis ühismeedias, et põrus dopingukontrollis. Ta selgitas, et viimaste aastate vigastused on mõjunud talle rängalt nii füüsiliselt kui ka vaimselt, mistõttu on olnud karjääri lõpusirgega leppimine keeruline. "Vabandan. Teen vajaliku töö ära ja naasen paremana," ütles austraallane toona.

Kyrgiosele määrati 4. augustist ajutine võistluskeeld ning ta selgitas tennise puhtuse eest vastutavale organisatsioonile ITIA, et tarvitaks 20. juunil Magalufi ööklubis kokaiini. Paar päeva hiljem osales 2022. aastal paarismängus Austraalia lahtistel võidutsenud tennisist turniiril, kus sai avaringis kahes setis kaotuse.

ITIA oleks võinud määrata austraallasele rikkumise eest kolme kuu pikkuse karistuse, aga mõistis Kyrgiose selgitust ning austraallasele määrati vaid kuune keeld, mis sai läbi 3. septembril. Endine maailma 13. reket lubas astuda ka raviprogrammi, mistõttu pikemat keeldu talle ei antud.

Sel hooajal on Kyrgios pidanud vaid neli ametlikku üksikmängu ning teeninud ainult ühe võidu. Teda on viimastel aastatel kimbutanud rasked põlve- ja randmevigastused.