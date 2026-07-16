X!

Alcaraz plaanib vigastuspausi lõpetada augustis Cincinnatis

Tennis
Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Tennis

Seitsmekordne slämmivõitja Carlos Alcaraz pole alates aprillist randmevigastuse tõttu ühelgi turniiril mänginud, kuid registreerus augusti keskel toimuvale Cincinnati Masters-sarja turniirile.

Alcaraz võistles viimati 14. aprillil Barcelonas toimunud turniiril, kus alistas avaringis soomlase Otto Virtaneni, aga hispaanlane loobus seejärel turniirist ning pole platsil käinud. Aasta alguses võidutses endine maailma esireket Austraalia lahtistel, aga kaks järgmist slämmiturniiri - Prantsusmaa lahtised ja Wimbledon - on tal vahele jäänud.

Paistab, et 23-aastane tennisetäht on aga valmis oma vigastuspausi lõpetama, sest Alcaraz registreerus 13.-23. augustini toimuvaks Cincinnati Masters-sarja turniiriks. Mullu teenis Alcaraz Cincinnatis võidu, kui sai Jannik Sinnerilt finaali avasetis loobumisvõidu.

Hispaania väljaanne La Verdad kirjutas sel nädalal, et hispaanlase ranne on paranenud ning ta saab enne Cincinnati turniiri kuu aega täiskoormusel trenni teha.

Sinner on võitnud kõik viis tänavust Masters-sarja turniiri, enne Cincinnatit toimub veel kõrgeima taseme turniir Montrealis. Aasta viimase slämmiturniiri, USA lahtiste põhiturniir saab alguse 30. augustil.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

tenniseuudised

17:27

Alcaraz plaanib vigastuspausi lõpetada augustis Cincinnatis

11:24

CAS pikendas Prantsusmaa tennisisti mängukeeldu

10:53

Lajal jätkab Lincolnis veerandfinaalis

15.07

Ingrid Neel sai Ateenas avaringis napi võidu

15.07

Maileen Nuudi läbis Sloveenias kvalifikatsiooni, ent kaotas avaringis

15.07

Lajal alustas USA-s keerulise võiduga

14.07

Glinka alustas Kanadas võiduga

13.07

15 murdepalli kasutamata jätnud Malõgina langes Roomas konkurentsist

13.07

Uba Zverevi edust: pean oma sõnu sööma, tal pole enam pingete koormat

13.07

Endise maailma esireketi poeg sai Wimbledoni finaalis napi kaotuse

13.07

Lajal ja Glinka tõusid maailma edetabelis

13.07

Malõgina jõudis Roomas WTA Challengeril põhiturniirile

12.07

Sinner võidutses Wimbledoni murul teist aastat järjest

11.07

Mitmeid matšpalle raisanud 21-aastane Noskova võitis Wimbledoni turniiri

11.07

Djokovic pärast kaotust: tahan Wimbledonis veel vähemalt korra mängida

multimeedia

sport.err.ee uudised

18:43

Merlier pääses koledast kukkumisest ja tegi Touril kübaratriki

18:06

Pärast eemaldamist Kaljut edasi juhendanud Andrejev sai trahvi

17:27

Alcaraz plaanib vigastuspausi lõpetada augustis Cincinnatis

16:52

Alonso Belgia GP eel: loodan, et jõuan MM-i finaaliks koju

16:19

Augur krooniti kuuendat korda rannajalgpalli Superkarika võitjaks

15:40

Endine Tammeka ründaja sõlmis lepingu Soome esiliiga liidriga

15:15

Chef Lunden toetab Eesti meistrivõistluste parimaid rahalise preemiaga

14:45

Pärast MM-i poolfinaali üritati sisse murda Lamine Yamali koju

14:10

Argentina võib poliitilise plakati tõttu sattuda FIFA uurimise alla

13:37

Valanciunas lõpetas NBA-karjääri ja liitus Žalgirisega

13:00

Hugo Toom jätkab Bigbank/Kalevis ka uuel hooajal

12:32

Eesti U-20 käsipallikoondis alistas tasavägises kohtumises Kosovo

12:01

Kane: ma ei tea veel, kas mängin järgmisel MM-il

11:24

CAS pikendas Prantsusmaa tennisisti mängukeeldu

10:53

Lajal jätkab Lincolnis veerandfinaalis

10:31

Scaloni: me näitame oma tõelist taset alles siis, kui oleme raskustes

09:52

Tuchel ei kahetse: hakkasime mängima, nagu oleks meil liiga palju kaotada

09:11

Maailmarekordiomanik Tharp kinnitas Budapestis suurepärast vormi

08:38

Janek Õiglane asus tööle USA tippülikooli treenerina

08:14

Rally Estonia Elva kiiruskatse eel näeb võimsat driftishow'd

loetumad

00:07

Tiitlikaitsja Argentina pööras põneva poolfinaali lõpus kaotusseisu võiduks Uuendatud

15.07

Inglismaa fännid Argentina vastuolulistest otsustest: kus suitsu, seal tuld

09:52

Tuchel ei kahetse: hakkasime mängima, nagu oleks meil liiga palju kaotada

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

08:38

Janek Õiglane asus tööle USA tippülikooli treenerina

12:01

Kane: ma ei tea veel, kas mängin järgmisel MM-il

15.07

Erki Noole sportlaskarjääri päästsid naisterahva pisarad

15.07

Hispaania nullis prantslaste võimsa rünnakumasina ja jõudis finaali Uuendatud

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

14.07

MM-ilt välja praagitud Hollandi kohtunik suri

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo