Alcaraz plaanib vigastuspausi lõpetada augustis Cincinnatis

Alcaraz võistles viimati 14. aprillil Barcelonas toimunud turniiril, kus alistas avaringis soomlase Otto Virtaneni, aga hispaanlane loobus seejärel turniirist ning pole platsil käinud. Aasta alguses võidutses endine maailma esireket Austraalia lahtistel, aga kaks järgmist slämmiturniiri - Prantsusmaa lahtised ja Wimbledon - on tal vahele jäänud.

Paistab, et 23-aastane tennisetäht on aga valmis oma vigastuspausi lõpetama, sest Alcaraz registreerus 13.-23. augustini toimuvaks Cincinnati Masters-sarja turniiriks. Mullu teenis Alcaraz Cincinnatis võidu, kui sai Jannik Sinnerilt finaali avasetis loobumisvõidu.

Hispaania väljaanne La Verdad kirjutas sel nädalal, et hispaanlase ranne on paranenud ning ta saab enne Cincinnati turniiri kuu aega täiskoormusel trenni teha.

Sinner on võitnud kõik viis tänavust Masters-sarja turniiri, enne Cincinnatit toimub veel kõrgeima taseme turniir Montrealis. Aasta viimase slämmiturniiri, USA lahtiste põhiturniir saab alguse 30. augustil.