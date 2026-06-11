Glinka saab mängida nimekate vastastega

Eesti tennisemängija Daniil Glinka ja kreeklane Stefanos Sakellaridis kohtuvad Stuttgardi ATP muruturniiril kasahh Aleksandr Bubliki ja austraallase Nick Kyrgiosega.

Bublik ja Kyrgios said paarismängu avaringis jagu Jakub Paulist (Šveits) ja Ryan Seggermanist (USA) 6:3, 2:6, 10:6. Järgmistena ootavad neid Glinka ja Sakellaridis.

Bublik on üksikmängu maailma edetabelis hetkel 11. kohal. Ta pääses mullu Prantsusmaa lahtistel veerandfinaali ja Pariisi Mastersil poolfinaali. Kokku on tema nimel üheksa ATP turniirivõitu.

Tennisemaailma värvikas karakter Kyrgios on hetkel edetabelikohata, aga jõudis 2022. aastal Wimbledoni finaali ja on võitnud seitse ATP turniiri.

Teise ringi kohtumine peaks aset leidma eeldatavalt reedel.