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Randmevigastus sunnib Alcarazi Cincinnati turniirist loobuma

Tennis
Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Maailma teine reket Carlos Alcaraz ei saa jätkuva randmevigastuse tõttu osaleda Cincinnati ATP Masters 1000 turniiril. Seetõttu on üha enam küsimärgi all ka hispaanlase osalemine kuu lõpus algaval US Openil, kuhu ta läheks tiitlikaitsjana.

Alcaraz pole võistelnud alates aprillist, mil ta loobus Barcelona turniiri teise ringi kohtumisest. Vigastus sundis teda vahele jätma ka Prantsusmaa lahtised ja Wimbledoni ning nüüd teatasid Cincinnati turniiri korraldajad, et hispaanlane ei saa kaasa teha ka 11.–23. augustini peetaval ATP Masters 1000 turniiril.

"Teame, et Carlos teeb kõik endast oleneva, et võimalikult kiiresti väljakule naasta," ütles Cincinnati turniiri direktor Bob Moran. "Soovime talle kiiret paranemist ja ootame teda tulevikus taas Cincinnatisse."

Viimastel nädalatel jagas Alcaraz sotsiaalmeedias treeningvideoid, mis andsid põhjust arvata, et tema naasmine pole enam kaugel. Cincinnati turniir pidi olema tema esimene võistlus pärast ligi neljakuulist pausi, kuid vigastus pole selleks ajaks siiski piisavalt taandunud.

Enne 30. augustil algavat US Openit jääb Alcarazile veel üks võimalus võistlusvormi koguda. Selleks on 23. augustil algav Winston-Salemi ATP 250 turniir, kuid hispaanlane pole seni teada andnud, kas ta plaanib seal osaleda.

Alcaraz võitis Cincinnati turniiri eelmisel aastal ning jätkas seejärel edukalt ka US Openil, kus tuli teist korda karjääri jooksul võitjaks. Tänavu alustas ta hooaega Austraalia lahtiste võiduga ning temast sai noorim meesmängija, kes on võitnud karjääri jooksul kõik neli suure slämmi turniiri.

Alcarazi pika vigastuspausi ajal on maailma esireket Jannik Sinner oma edu suurendanud. Itaallane kaitses edukalt Wimbledoni tiitlit ning on nüüd võitnud viis suure slämmi turniiri.

US Open algab New Yorgis 30. augustil ning praegu pole veel selge, kas Alcaraz jõuab selleks ajaks täielikult taastuda ja tiitlit kaitsma asuda.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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