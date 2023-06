Kelly Sildaru: lootsin palju kiiremini normaalse elu juurde naasta

Austriast Red Bulli treeningkeskusest saabudes käis Kelly Sildaru sel nädalal Võrus ergutamas noori, kes proovisid Olümpiapäeval erinevaid spordialasid. Noorte fännidega ta trikke kaasa ei teinud, sest opereeritud parema põlve taastumiseks läheb veel vähemalt viis kuud.

"Operatsioonist on möödunud natukene üle nelja kuu ja ütleksin, et praeguseks läheb taastumine väga hästi. Mingil määral on ka tagasilööke olnud, kuna ma pidin hästi pikalt ortoosi kandma ja põlv pidi fikseeritud asendis olema, siis jäi natukene kinni. Siiamaani on olnud hästi suur rõhk selle lahti võimlemisel, et saaks jälle jalga painutada, põlve liikuma," rääkis Sildaru.

"Nüüd on suurem fookus jõutreeningul, et jalga jälle tugevamaks teha. Tulin just Austriast Red Bulli treeningkeskusest, kus tegime viimastel päevadel testi, et milline mu jalgade vahe on ning see tuli 20%. Tegelikult on veel üpris suur vahe, aga nad ise olid üllatunud, sest arvasid, et see vahe on suurem ning ütlesid, et selles faasis on 20% jalgade erinevus väga hea."

Aprilliski Austrias Red Bulli treeningkeskuses harjutanud Sildaru käis samas paigas jalga treenimas ka 2017. aastal, kui taastus vasaku põlve operatsioonist.

"Kui ma oma vasaku põlvega käisin seal taastusravi tegemas, siis see mis oli siis ning on praegu, on väga suur vahe. Kui tookord seal olin, siis ma üldse ei nautinud seda. Nüüd kuidagi toimib see keskus palju paremini. On rohkem tervik ja kõik suhtlevad omavahel. Meil on seal ka spordipsühholoog või inimene, kes tegeleb ka selle vaimse poole treenimisega. Kõik suhtlevad omavahel, tehakse teste, kõik võimalused on olemas. Seal on hästi professionaalne lähenemine," märkis Sildaru.

Ma saan aru, et sul olid seal pikad tööpäevad treeninguteks? "Eks neid päevasid oli erinevaid. Oli neid päevi, kus tegin kolm trenni päevas ja oli neid päevi, kus läksin hommikul kell 8 ja tulin õhtul kell 17 või hiljem. Mulle hästi meeldib see, et kui sinna lähed, siis oledki seal treeninglaagris. Sa ainult keskendudki sellele taastusravile. Kui Eestis olen, siis paratamatult tuleb muu elu vahele. Seal on hästi hea olla keskendunult. Kõik asjad on täpsed ja sul hoitakse kogu aeg silma peal, et mis sa teed, kuidas sa teed, kas põlvel on mingit reaktsiooni ja siis vastavalt sellele toimetatakse edasi," jätkas Sildaru. "Kuidagi hea turvaline on seal olla. Ma väga usaldan neid arste ja samamoodi ka Eesti arste, füsioterapeute ja treenereid, kuid seal on tiim ja kõik suhtlevad omavahel ja see on midagi sellist, mida võiks Eestis rohkem olla."

Kui pikk sulle taastumiseks periood prognoositi peale operatsiooni ja millises graafikus hetkel oled? "ACL-i vigastuste puhul tavaliselt alla üheksa kuu ei räägita. Tavaliselt on see 9 kuni 12 kuud. Praegu on vara veel rääkida, et millal see õige aeg lumele taas minna oleks. Ma ise tahaks oktoobrit, novembrit aga eks kõik sõltub sellest, kuidas jooksvalt läheb. Sellist konkreetset ajakava pole, kas olen sellest ees või mitte. Kui üks eesmärk saab täidetud, siis liigutakse järgmise juurde. See käib samm-sammult."

Võrreldes 2017. aasta vasaku põlve vigastusega on Sildaru tänavune parema põlve vigastus märksa raskem ja seetõttu ka taastumine keerulisem. "Kui võrrelda minu vasaku või parema põlve ACL-i vigastust, siis nad on ikkagi väga erinevad. Kui nüüd operatsioonile läksin, siis mul olid ootused või ma teadsin, et kuidas protsess välja näeb, mis mind ees ootab, et kaua karkudega pean olema."

"Tegelikult oli see vigastus palju tõsisem ja taastumine oli palju raskem, eriti just algusfaasis. Alguses oli mul endal ka raske, sest lootsin palju kiiremini normaalse elu juurde naasta, aga see võttis kaks kuud ja rohkemgi aega kui sain normaalselt kõndida. Nad võivad olla küll sarnased vigastused olla, kuid nad on ikkagi väga erinevad."

Sildaru vigastas paremat põlve jaanuari lõpus USA-s toimunud X-mängude treeningul. Enne seda valiti ta teist korda karjääri jooksul Eestis aasta parimaks naissportlaseks.