Enok ootab Rally Estoniat: kui pole ambitsiooni, pole mõtet startida

Eelmisel hooajal SM2-klassis Soome meistriks tulnud Enok on ka tänavust hooaega alustanud Soome kiiretel teedel. 23. mail teenis Enok koos kaardilugeja Silver Simmiga ka Soome meistrivõistluste sarjas karjääri esimese üldvõidu.

"Üsna okei on olnud. Kui esimene etapp välja jätta, siis Riihimäel ja nüüd Imatras on väga hästi läinud. Karjääri esimene võit sai ka ära vormistatud, mis kindlasti annab motivatsiooni juurde, aga see ei ole koht, kus me peatume," ütles Enok ERR-ile.

Nelja aastase vahe järel taas MM-etapil osalev Enok tahab kodusel Rally Estonial näidata head kiirust. "Kindlasti on elevust, aga sportlasena soovime seal ikkagi teha hea tulemuse. Vaadates seda stardinimekirja, on väga tummised sõitjad kohal ja tuleb endast anda ikka maksimum, et seal hästi esineda. Tuleb hea ettevalmistus saada ja siis hagu anda," ütles ralliäss.

"Tulemuse mõttes on keeruline ennustada või öelda, mis see olla võiks. Ma arvan, et kui kiirusega võiks sinna TOP-5 hulka ennast mahutada, siis võiks juba hästi olla. Eks see on suhteliselt ambitsioonikas, aga teisest küljest: kui ambitsioone pole, siis pole mõtet starti minna," lisas Enok.

Rally Estonia saab alguse 16. juulil ning lõppeb 19. juunil.