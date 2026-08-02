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X-mängudel osalenud Säälik: see on iga ekstreemsportlase lapsepõlveunistus

Ekstreemsport
Foto: Kuvatõmmis
Ekstreemsport

Roomet Säälik võistles esimese eestlasena suvistel X-mängudel trikitõukeratta arvestuses, samuti kaitses ta laupäeval Eesti meistritiitlit BMX-rattasõidus.

26-aastane triki- ja tõukerattur Roomet Säälik pääases esimese eestlasena suvistele X-mängudele, seda tõukeratta parima triki alal. Varasemalt on eestlastest X-mängudel osalenud freestyle-suusatajad Kelly ja Henry Sildaru.

"Uskumatu, et see ala üldse X-mängudele võeti ja et ma sain minna Eesti riiki sinna esindama. Ma arvan, et see on olnud iga ekstreemsportlase lapsepõlveunistus; olla seal areenil ja vaadata ennast suurel ekraanil. Oli absoluutselt uskumatu seal kohapeal olla, kuigi trikid, mida ma tahtsin seal ära teha, ei tulnud välja," rääkis Säälik ERR-ile.

Selle aasta X-mängud on tõukerattaspordile erilised, sest ala oli kavas esmakordselt ja võistlejaid pääses sinna osalema ainult kaheksa. "Konkurents on alati tihe, see on ikkagi ekstreemsport ja kõik trikid on riskantsed ning vajavad hästi palju tehnilist oskust. See võib erineval päeval olla iga mehe mäng, nii et ma arvan, et parim mees võidab alati," tõdes Säälik.

Sel nädalavahetusel krooniti Säälik teist korda BMX-rattasõidu Eesti meistriks. Ta pidi osalema ka tõukerattavõistlusel, kuid pidi selle vahele jätma. "Mul juhtus tegelikult õhtul treenides päris suur kukkumine ja hommikul arvasin, et ma ei suuda üldse võistelda. Mul on õlg täiesti kinni tõmmatud. Sain ikkagi endast maksimumi anda ja teha need sõidud ära, mis mul plaanis olid See oli minu jaoks suurim võit," oli Säälik uhke.

Eesti meistrivõistlused ja X-mängud seljataga, Sääliku jaoks hooaeg alles algab. "Ma loodan, et see õlavigastus mind väga kauaks eemale ei võta. Nüüd siin suve lõpus tulevad paljud BMX-võistlused, sügisel veel tõukerattavõistlused ja siis aasta lõpus proovin ka BMX MM-ile jõuda," ütles ta.

Toimetaja: Anders Nõmm

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