Pressikonverentsist loobunud Sabalenka: ma ei tundnud end ohutult

Sabalenka alistas turniiri kolmandas ringis venelanna Kamilla Rahhimova (WTA 82.) 6:2, 6:2. Pärast kohtumist valgevenelanna aga pressikonverentsi ei pidanud ning selgitas otsust turniirikorraldajate poolt edastatud intervjuus.

"Pärast [kolmapäevast] matši rääkisin meediaga nagu tavaliselt. Tean, et nad tahavad mult ikka küsida poliitika kohta ja mitte nii palju tennise kohta," selgitas valgevenelanna. "Olen pidanud juba mitu kuud vastama küsimustele, millel ei ole pistmist minu matšidega ja olen olnud enda mõtete ja tunnetega väga selge. Need küsimused ei häiri mind."

"Tean, et pean meediale vastama, aga ei tundnud ennast kolmapäeval ohutult," lisas maailma teine reket. "Ma peaksin end intervjuusid tehes ohutult tundma. Enda vaimse tervise nimel otsustasin sellest olukorrast väljuda ja turniir on mu otsust toetanud."

Sabalenka ütles eelmisel nädalal enne turniiri avakohtumist ukrainlanna Marta Kostjuki vastu, et soovib sporti ja poliitikat lahus hoida. "Ma ei taha oma energiat sellise asja peale kulutada," ütles Sabalenka. "Kui ta mind vihkab, siis see on okei. Ma ei saa sinna midagi parata. On inimesi, kes mind armastavad; on inimesi, kes mind vihkavad. Kui ta mind vihkabki - mina ei tunne tema suhtes midagi sellist," ütles maailma teine reket.

Kostjuk vastas valgevenelannale ning ütles, et ei austa Sabalenka otsust enda platvormi maailma teise reketina mitte kasutada. "Tennis ei ole minu jaoks ainult eneseareng, raha, mugavused ja pere aitamine. Põhiline asi on võimalus midagi muuta, midagi paremaks teha. Pärast seda turniiri võib Sabalenkast selle populaarse spordi number üks saada. Aga ta keeldub sellega kaasnevast platvormist ja mõjuvõimust. Mis sõnumi see maailmale saadab?" sõnas Kostjuk.

Me räägime sellest, et inimesi mõrvatakse ja vastuseks kuuleme, et jätke poliitika spordist välja. Sõda ei vali, kas oled sportlane või mitte. Samuti ei vali see, kas see tuleb sinu koju," lisas ukrainlanna.

Sabalenka alistas Kostjuki pühapäeval 6:3, 6:2. Kohtumise eel ei teinud mängijad ühispilti ning ei surunud mängu järel kätt. Kostjuk saadeti Roland Garrose liivaväljakutelt ära pehme vilekooriga.