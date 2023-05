Sabalenka mängust ukrainlannaga: on okei, kui ta mind vihkab

20-aastasest Kostjukist on viimase aasta jooksul saanud sisuliselt Ukraina tennise eestkõneleja, kes on kategooriliselt olnud vastu Venemaa ja Valgevene tennisistide lubamisele slämmiturniiridele ning keeldunud nendega mängimise järel nende kätt surumast. Näiteks jäi ka Kostjuki kriitikanoolte tulemusena mullu suvel New Yorgis Ukraina toetuseks toimunud turniirilt eemale kahekordne slämmivõitja Viktoria Azarenka.

Prantsusmaa lahtiste avaringis läheb Kostjuk nüüd vastamisi valgevenelanna Arina Sabalenkaga, kes on küll öelnud, et soovib sõja lõppu, kuid pole ei enda ega Venemaa riigipead otseselt hukka mõistnud. Reedesel Prantsusmaa lahtiste pressikonverentsil küsiti Sabalenkalt nii käepigistuste kui tema suhtes valitsevate arvamuste kohta.

"Ma saan neist [ukrainlastest] mingis mõttes aru," rääkis Sabalenka pressikonverentsil. "Kujutan ette, et kui nad suruvad venelaste ja valgevenelaste kätt, saavad nad oma koduriigist nii palju [negatiivseid] sõnumeid. Selles mõttes ma mõistan neid, aga samal ajal arvan, et sport ja poliitika ei peaks segunema. Oleme lihtsalt sportlased. Kui käesurumisest loobumine tekitab neis hea enesetunde, olen sellega rahul."

"Ma ei taha oma energiat sellise asja peale kulutada," jätkas valgevenelanna. "Asi pole... see ei ole minu asi. Kui ta mind vihkab, siis see on okei. Ma ei saa sinna midagi parata. On inimesi, kes mind armastavad; on inimesi, kes mind vihkavad. Kui ta mind vihkabki - mina ei tunne tema suhtes midagi sellist," lõpetas Sabalenka.

Maailma esireket ja Prantsusmaa lahtiste tiitlikaitsja Iga Swiatek rääkis pressikonverentsil, et on Rooma turniiri veerandfinaalis saadud vigastusest taastunud ja slämmiks valmis. "Õnneks ei juhtunud midagi tõsist ning sain endale mõned vabad päevad," sõnas poolatar. "Taastun ikka veel, aga olen avamängus valmis ja see on minu jaoks kõige tähtsam."

"Aeg, mille jooksul sain muudest asjadest mõelda ning mõneks päevaks lihtsalt rahuneda, oli väga kasulik. Sain samuti analüüsida, mis on senise liivahooaja jooksul juhtunud ja liivahooaja viimast turniiri uute teadmistega alustada on väga hea tunne," lisas Swiatek.

Esimest korda pärast poolatari tõusmist maailma esireketiks eelmise aasta aprillis on Pariisis nüüd kaalul ka WTA tabeli esikoht. Juhul, kui Swiatek Prantsusmaa lahtistel veerandfinaali ei jõua, kerkib Sabalenka pärast turniiri igal juhul uueks esireketiks. Kui valgevenelanna peaks jõudma 16 parema sekka või veerandfinaali, peab Swiatek jõudma poolfinaali; kui Sabalenka jõuab nelja parema sekka, on Swiatekil vaja kohta finaalis. Avaringis kohtub poolatar Hispaania tennisisti Cristina Bucsaga.