Venelanna pidi näidisturniiril ukrainlanna loobumise tõttu mehega mängima

Naiste seas pidid turniiril mängima Andrejeva (WTA 57.), tänavu suvest Prantsusmaa lipu all mängiv Varvara Gracheva (WTA 43.) ja horvaat Donna Vekic (WTA 23.). Viimasel hetkel pidi aga Vekic õlavalu tõttu turniirist loobuma ja tema asendajaks kuulutati ukrainlanna Marta Kostjuk (WTA 39.), kes pääses otse finaali. Teise finalisti selgitasid seega Andrejeva ja Gracheva.

Andrejeva jäi poolfinaalis selgelt peale 6:1, 6:2 ja pidanuks seejärel finaalis Kostjukiga mängima, kuid mängupäeval teatasid korraldajad, et ukrainlanna loobus matšist. "Meist mitteolenevatel põhjustel ja tulenevalt praegusest geopoliitilisest olukorrast Ukrainas ei saa Marta Kostjuk finaalis mängida," teatasid korraldajad. "Andsime endast parima, aga kahjuks ei õnnestunud meil lühikese etteteatamise tõttu asendust leida. Seega tegime otsuse, et noore tulevikutähe Andrejeva vastu mängib Yanis Ghazouani Durand."

"Meil oli vaja kiiresti asendus leida, paljud ütlesid meile ära, aga Kostjuk vastas jaatavalt. Ta teadis, et on suur võimalus, et ta peab Andrejevaga mängima ja ütles, et sellest pole midagi, ta lihtsalt ei suru tema kätt. Meile see sobis," selgitas turniiri üks korraldajaist Xavier Coffin. "Laupäeva õhtul alistas Mirra Andrejeva Varvara Gracheva ja pääses finaali. Seejärel levis see uudis Ukrainas ja Marta jäi sotsiaalmeedias suure surve alla. Pühapäeva hommikul jõudis ta küll Bourg-de-Peage'i, aga ütles, et kuna talle on saadetud nii palju ähvardusi, ei taha ta mängida."

"Mõistagi olime pettunud, sest teadsime, et kolm tundi enne mängu algust on meil väga keeruline teda asendada ja ka Gracheva oli juba rongile läinud. Hakkasime kohe otsima, aga nii lühikese ajaga oli see võimatu ülesanne," jätkas Coffin. "Kuna soovisime publikule ikkagi kaht matši pakkuda, rääkisime ka Andrejevaga ja ta oli nõus, et korraldasime matši meie klubi esinumbri ja Prantsusmaa 88. numbri Yannis Ghazouani Durandiga."

Maailma edetabelis 1146. kohal paiknev 23-aastane prantslane alistas Andrejeva tulemusega 7:5, 6:2.

Kostjuk, kes on WTA karussellil venelannadega mänginud, aga pole matšide järel nende kätt surunud, ei soovinud meediale selgitada, miks ta Andrejeva vastu üldse väljakule ei tulnud. "Eelistan sel teemal mitte kommentaare jagada, aitäh mõistmise eest," teatas ta portaalile Ubitennis.

"Marta mängis meie noormängijatega, tegi nendega pilte ja andis autogramme ehk lühidalt – oli väga professionaalne. Ta palus muudkui vabandust, aga ta tahtis lihtsalt seda olukorda rahustada, et ta ei saaks rohkem ähvardusi," selgitas Coffin.