Sabalenka ja Pegula jalutasid kolmandasse ringi

Tennise naiste maailma esireket Arina Sabalenka alistas USA lahtiste naisüksikmängu teises ringis Polina Jatšenko (WTA 160.) ja pääses vähem kui tunniga kolmandasse ringi.

Kuigi Jatšenko jõudis korra ka murdepallini, mis õnnestus realiseerida, siis domineeris Sabalenka kohtumist igati. Jatšenko teenis oma esimeselt servilt vaid 33 protsenti punktidest.

Järgmisena ootab kahe eelmise USA lahtiste turniiri võitjat Usbekistani tennisist Kamilla Rahhimova (WTA 92.), kelle vastu on ta võitnud kõik kolm senipeetud omavahelist kohtumist.

Suuri probleeme polnud ka maailma kolmandal numbril Jessica Pegulal, kes alistas kaasmaalanna Sofia Kenini (WTA 110.) 6:3, 6:1.

Edasi said ka Tšehhi tennisetähed Linda Noskova (WTA 6.) ja Karolina Muchova (WTA 7.). Noskova alistas Tai tennisisti Lanlana Tararudee (WTA 76.) 6:4, 6:2 ja Muchova sai jagu britt Katie Boulterist (WTA 62.) 6:1, 6:0.

Maailma edetabelis üheksandat kohta hoidev ukrainlanna Elina Svitolina alistas märksa keerulisemas vastasseisus austraallanna Maya Jointi (WTA 72.) 6:2, 6:7 (6:8), 6:4.

Reketid pidi pakkima aga Läti esireket Jelena Ostapenko (WTA 32.), kes jäi alla sakslannale Tatjana Mariale (WTA 83.) 6:4, 1:6, 2:6.