Kostjuki vastus Sabalenkale: sõda ei vali, kas oled sportlane või mitte

Prantsusmaa lahtiste slämmiturniiri avaringis lähevad omavahel vastamisi ukrainlanna Marta Kostjuk ning valgevenelanna Arina Sabalenka, kes ütles paar päeva tagasi, et mõistab, kui ukrainlanna teda vihkab. Kostjuk vastas sellele ja ütles, et ei austa valgevenelanna otsust enda mõjuvõimu maailma teise reketina mitte kasutada.

Sabalenka on varasemalt öelnud, et soovib sõja lõppu, kuid pole ei enda ega Venemaa riigipead otseselt hukka mõistnud. Valgevenelanna ütles reedel pressikonverentsil, et soovib sporti ja poliitikat lahus hoida.

"Ma ei taha oma energiat sellise asja peale kulutada," ütles Sabalenka. "Kui ta mind vihkab, siis see on okei. Ma ei saa sinna midagi parata. On inimesi, kes mind armastavad; on inimesi, kes mind vihkavad. Kui ta mind vihkabki - mina ei tunne tema suhtes midagi sellist."

Kostjuk vastas laupäeval Sabalenkale ja ütles, et ei austa valgevenelanna otsust enda platvormi maailma teise reketina mitte kasutada. "Ma ei ole kunagi öelnud intervjuus ega privaatselt Arina Sabalenkale, et vihkan teda või kedagi teist. Ma ei tea, kuidas seda kommenteerida, kui ta sellest nii rääkima hakkas. Minu jaoks ei ole asi emotsioonides, sest viha on emotsioon, asi on austuses," ütles ukrainlanna.

"Ma ei suuda austada tema otsust jätkuvalt Venemaal treenida ja sealse meediaga suhelda. Ta ei ole oma pere agressorriigist välja viinud, kuigi tal on selleks piisavad rahalised vahendid. Ma ei aktsepteeriks seda, kui mu riik nii käituks, et jään sinna ja inimesed minu ümber jätkaksid tavapäraselt elamist, puhkamist ja lõbutsemist," sõnas Kostjuk.

"Tennis ei ole minu jaoks ainult eneseareng, raha, mugavused ja pere aitamine. Põhiline asi on võimalus midagi muuta, midagi paremaks teha. Pärast seda turniiri võib Sabalenkast selle populaarse spordi number üks saada. Aga ta keeldub sellega kaasnevast platvormist ja mõjuvõimust. Mis sõnumi see maailmale saadab? Me räägime sellest, et inimesi mõrvatakse ja vastuseks kuuleme, et jätke poliitika spordist välja. Sõda ei vali, kas oled sportlane või mitte. Samuti ei vali see, kas see tuleb sinu koju," jätkas ukrainlanna.

"See ei ole poliitika, asi ei ole valimistes ega seadustes. Sõda on sõda ja me teame, kuidas Venemaa ja Valgevene on selles sõjas Ukrainat kohelnud. Nad lasevad tsiviilisikuid, võtavad neid vangideks, röövivad kodusid, vägistavad ja röövivad Ukraina lapsi. See on Ukraina rahva genotsiid, see ei ole poliitika. Me ei ole siin lasteaia tasemel, kus keegi ütleb, et armastab või vihkab sind. Armastus ja viha on emotsioonid. Austus ei ole. Ja ma lihtsalt ei suuda austada sellist seisukohta, kui me räägime asjadest, mis maailma fundamentaalselt muudavad. See on mu reaktsioon," sõnas Kostjuk.

20-aastasest Kostjukist on viimase aasta jooksul saanud sisuliselt Ukraina tennise eestkõneleja, kes on kategooriliselt olnud vastu Venemaa ja Valgevene tennisistide lubamisele slämmiturniiridele ning keeldunud nendega mängimise järel nende kätt surumast. Näiteks jäi ka Kostjuki kriitikanoolte tulemusena mullu suvel New Yorgis Ukraina toetuseks toimunud turniirilt eemale kahekordne slämmivõitja Viktoria Azarenka.

Prantsusmaa lahtiste põhiturniir saab alguse pühapäeva keskpäeval. Sabalenka ja Kostjuki kohtumine on mängupäeva esimeste seas.