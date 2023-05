Sabalenka alistas ukrainlanna kahes setis

Tund ja 11 minutit väldanud kohtumise avasetis vahetasid tennisistid geimivõitusid kuni seisuni 2:2, mil Kostjuk valgevenelanna servi murdis. Sabalenka vastas aga samaga ning võitis seejärel kolm järjestikust geimi, et esimeses setis 6:3 võit realiseerida.

Teise seti alguses kaotas Kostjuk koheselt servigeimi ning jäi siis 0:2 kaotusseisu. Pärast üht ukrainlanna geimivõitu võitis Sabalenka kolm geimi järjest ja realiseeris lõpuks 6:2 geimivõiduga edasipääsu turniiri teise ringi.

Ühe ässa servinud Sabalenka tegi matši jooksul kolm topeltviga, Kostjuk sai hakkama neljaga. Valgevenelanna tegi 19 äralööki, Kostjuk tegi 11. Sabalenka kasutas ära neli enda üheksast murdevõimalusest, Kostjuk realiseeris viiest võimalusest ühe.

Sabalenka kohtub turniiri teises ringis võitjaga paarist Panna Udvardy (WTA 97.) - Irina Šimanovitš (WTA 91.)

Reedel toimunud pressikonverentsil ütles Sabalenka, et soovib sporti ja poliitikat lahus hoida. "Ma ei taha oma energiat sellise asja peale kulutada," ütles Sabalenka. "Kui ta mind vihkab, siis see on okei. Ma ei saa sinna midagi parata. On inimesi, kes mind armastavad; on inimesi, kes mind vihkavad. Kui ta mind vihkabki - mina ei tunne tema suhtes midagi sellist," ütles maailma teine reket.

Kostjuk vastas valgevenelannale laupäeval ning ütles, et ei austa Sabalenka otsust enda platvormi maailma teise reketina mitte kasutada. "Tennis ei ole minu jaoks ainult eneseareng, raha, mugavused ja pere aitamine. Põhiline asi on võimalus midagi muuta, midagi paremaks teha. Pärast seda turniiri võib Sabalenkast selle populaarse spordi number üks saada. Aga ta keeldub sellega kaasnevast platvormist ja mõjuvõimust. Mis sõnumi see maailmale saadab?" sõnas Kostjuk.

Me räägime sellest, et inimesi mõrvatakse ja vastuseks kuuleme, et jätke poliitika spordist välja. Sõda ei vali, kas oled sportlane või mitte. Samuti ei vali see, kas see tuleb sinu koju," lisas ukrainlanna.

Pühapäevase avaringi kohtumise eel ei teinud mängijad ühispilti ning ei surunud mängu järel kätt. Kostjuk saadeti Roland Garrose liivaväljakutelt ära pehme vilekooriga.