Rally Estonia tuli Tallinna MK-etapile turvalahendustega appi

Koostöö ralli- ja suusarahva vahel sündis läbi juhuse. "Olime MK-etapi korralduskomitee juhi Vahur Leemetsaga koos ühel seminaril, kus ta uuris meie turvalahenduste kohta ja küsis, kas saame selles osas aidata. Olin kohe nõus, sest mitte me ainult ei saa, vaid peamegi üksteist aitama. Kui vaatame Eesti spordikorraldust laiemalt, siis me pole konkurendid, vaid koostööpartnerid. Läbi sellise koostööpraktikate ja edulugude jagamise saame me siinset ürituste korraldamise taset ainult tõsta," leiab Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aava.

Ligi 4000 ruutkilomeetril toimuva ralli turvamine on suur ettevõtmine ja tänu kõrgele riskile ning erinevatele nõuetele lausa eraldi suur maailm.. "Linte raja märgistamiseks paneme erinevatel aastatel välja 50-70 km, piirdeaedu on meil üle 30 km," arvutas ralli korraldaja.

"Lauluväljakule suusaraja äärde pannakse püsti oranžika võrguga piirdeaiad, mis on kinnitatud spetsiaalsete aasadega terasvaiade külge. Meie kasutasime algul puidust tokke, kuid neid oli keeruline maasse lüüa ning lisaks läksid need ka kiirelt katki. Metallist lahendus valmis puhtalt iseenda vajadusest. Nende vaiade ja aedadega on maastikul üsna hea ja kiire toimetada," kinnitas ta.

Kuna ükski aed ega lint uudishimulikke pealtvaatajaid ei piira, siis teevad nii suusatajad kui rallivõistluse korraldajad koostööd ka professionaalsete turvafirmadega.

Kui murdmaasuusatamise MK-etappi panustab ligi 200 vabatahtlikku, siis Rally Estonia heaks töötab tipphetkedel üle 3100 inimese, kellest samuti pea 200 inimest on abis vabatahtlikena. "Ralli toimumise nädal on meie jaoks ka mõnes mõttes nagu omaette laulupidu, ainult et väga palju proove pole võimalik teha. Kui lähe antakse, peab laul kõlama," sõnas ava.

Sprindiformaadis tippsuusatajatega võistluse Tallinna lauluväljakule toomist peab Aava heaks ideeks. "Ainuõige otsus! Tulebki otsida puutepunkte ja tulla inimestele võimalikult lähedale. See teeb kogu sündmuse atraktiivsemaks, annab korraldajale rohkem võimalusi ning pikas perspektiivis toob ala juurde ka rohkem fänne. Küll lõpuks jõuavad inimesed ka metsa suusatama."