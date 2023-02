Tallinna suusamaratoni võitsid ka tänavu Ränkel ja Mannima

Esimesena libises üle 38 km põhidistantsi finišijoone Raido Ränkel (Võru Suusaklubi) ajaga 1:31.38, tema järel Andres Juursalu (Suusasemud I) ajaga 1:35.34 ja kolmandana Henri Roos (Team Nordic Jobs Worldwide) ajaga 1:35.39.

"Rada oli esimesel ringil väga hea, teisel samuti, kuigi kartsin, et ehk läheb rada liiga pehmeks. Rada püsis aga hästi, arvestades, et viimastel päevadel sadas värsket lund ikka omajagu juurde. Tallinna suusamaraton sobib kenasti mu kalendrisse ja siin on alati hea sõita. Kõik olid rajal väga sõbralikud," kiitis laupäevast võistluspäeva Ränkel.

Naistest võttis esikoha Tatjana Mannima (Suusasemud I) ajaga 1:40.43, teiseks sõitis end Merilin Jürisaar (Team Nordic Jobs Worldwide) ajaga 1:44.25 ja kolmandaks Teesi Tuul (Es Põhjakotkas) ajaga 1:46.45.

"Täna olid suusad ja enesetunne ikka väga hea. Aeg oli ka väga hea ehk kiire sõidu tegin täna. Väga vinge ja fantastiline rada, väga mõnus suusailm," rõõmustas Mannima, kes plaanib osa võtta ka viimasest kahest Estoloppeti sarja maratonist.

Ränkel ja Mannima võitsid Tallinna suusamaratoni ka mullu. 19 km lühidistantsi võitsid Karl Ramses Tiislär (Nõmme Sk) ajaga 49.39 ja Kretel Kaljumäe (Nõmme Spordiklubi ajaga 58.49. Lisaks toimusid ka lastesõidud, suusapeost võttis osa üle 550 suusataja.