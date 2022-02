Tallinna suusamaratoni võitis Raido Ränkel

38-kilomeetrise maratoni esikoha haaras endale Raido Ränkel (Võru Suusaklubi/Võru Biathlon) ajaga 1:32.10, talle järgnesid Mart Kevin Põlluste (Team Nordic Jobs Worldwide: 1:33.20) ning Põllustega sama ajaga saanud Vahur Teppan (Suusa Akadeemia).

Uhke soolosõiduga ennast esikohale suusatanud Raido Ränkel tahtis enda sõnul üsna rahulikult võtta. "Alguses Taavi Lehemaa vedas päris usinalt, siis ka Mart Kevin Põlluste, aga siis andis Mart ohjad mulle ja ma mõtlesin, et ma ka korra vean. Siis oli järsku vahe sees," rääkis Ränkel. "Ma korraks mõtlesin, et ootan nad veel järgi, aga siis mõtlesin, et ei tea, mis teine ring toob. Teisel oli värske ja lahti sõidetud lumi, väga suusk ei libisenud," kirjeldas Ränkel.

Naistest oli taas kiireim Tatjana Mannima (Suusasemud I) ajaga 1:37.57. Teisele kohale sõitis end Merilin Jürisaar (Team Nordic Jobs Worldwide) ajaga 1:40.58, kolmandale Teesi Tuul (Viljandi Suusaklubi; 1:43.40).

"Mulle tundus, et esimesel ringil oli meil rohkem võistlustempo. Pingutasin seal, sõites esimeses pundis olevate meeste järel, aga tundus natuke liig minu jaoks. Teisel ringil võtsin rahulikult, ma ei ütleks, et jalutustempos, pingutasin küll, aga mitte nii kõvasti. Ma arvan, kui oleks olnud Merilin Jürisaar mind kätte saamas, oleksin pannud tempot juurde," kirjeldas Mannima võistluse käiku.

19 km poolmaratoni kiireim oli Ralf Kivil (Emajõe Suusaklubi) ajaga 47.29 ning naistest Õnnela Rodendau (RR Suusaklubi; 51.10). Estoloppeti sarja eelviimane etapp tõi Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskusesse kokku üle 600 suusataja.

"Võttes arvesse, et reedene tuisk ja lumi tekitas korraks pinget hea raja ettevalmistamisel, tegi see kokkuvõttes rajale pigem head, kuna kattis eelnevatel päevadel maha pudenenud oksarisu," kirjeldab Estoloppeti sarja ja 24. Tallinna suusamaratoni peakorraldaja Raivar Vaher maratonile eelnenud ettevalmistust.

Estoloppeti viimane etapp, 45. Haanja maraton, toimub järgmisel laupäeval.