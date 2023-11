Sildaru naaseb lumele: pikki plaane on raske teha, võtan päev korraga

"Sellest ajast, kui oma põlve vigastasin, polegi saanud lumele naasta, olen pikalt tegelenud taastusraviga. Nüüd ongi aeg lõpuks nii kaugele jõudnud, et hakkan vaikselt uuesti lumele minema. Põlveortoos on tellitud, ootan, kuni see valmis saab ja siis saab uuesti suusatama minna, mida ma väga ootan," rääkis Sildaru pühapäeval ERR-i talispordistuudios.

"Freestyle-suusatamises on olnud kaks MK-etappi. Minu võistlushooaja algus on olnud väga erinev, mõnikord algab see juba augustis, mõnikord novembris. Minu hooaeg on natuke pikem, augustis-septembris hakkan lumel treenima ja hooaeg lõppeb mai algusega, kui mul on viimane välislaager," rääkis Sildaru.

Seda, kas kuuekordne X-mängude kuldmedalist ka sel hooajal võistleb, ta veel öelda ei osanud. "Eks seda ole näha, mu kõige suurem eesmärk on täielikult taastuda, et uue vigastuse riski võimalikult väikeseks teha. Suuresti on näha siis, kui ma esimest korda uuesti lumele lähen: kuidas mu põlv sellele vastu peab ja mis siis edasi saab. Praegu on pikki plaane raske teha, tuleb päev korraga võtta ja jooksvalt vaadata."

Šmigun-Vähi tõi välja, et kuigi hooaeg võib formaalselt kesta novembrist märtsini, jääb ülejäänud aastasse ja nii-öelda kulisside taha raske ettevalmistusperiood. "Iga kord, kui hooaeg algas, olin väga hea. Suure treeningmahu pealt tulid ka võistlused imehästi välja. Võistlusi oli nii palju, rong kogu aeg liikus ja tahtsid võistlustest osa võtta. Korralik treeningtsükkel oli väga oluline," rääkis ta.

"Minu puhul tuleb see rohkem enesetunde pealt," sõnas Sildaru. "Tõenäoliselt suudan võistlustrikke teha nii heal kui halval päeval, nii heas kui halvas vormis. Pigem on nii, et saad aru, kui on hea tunne või kui vastupidi. Aeg on näidanud, et mida rohkem ühte kindlat asja harjutada, seda enesekindlamaks ka trikk läheb."

2006. aastal kahekordseks olümpiavõitjaks kroonitud Šmigun-Vähi sõnul oli ta Torino OM-i eel kapseldunud omasse maailma. "Ma ei lugenud ühtegi lehte, mitte keegi ei rääkinud meie peres olümpiamängudest, et pinget all hoida. Inimene ise suudab oma soorituse ära rikkuda, kui ta mõtleb üle või ei suuda oma emotsioonidega hakkama saada," rääkida.

"Ma üritasin ka mitte uudiseid lugeda, et survet või ootusi mitte nii väga tunda, aga paratamatult see ikkagi jõuab minuni," ütles Sildaru.

