Stefan Sorokin võitis olümpiafestivalil hõbemedali

17-aastane Sorokin alustas võistlust 80,75-punktilise sooritusega, mis andis talle avavooru järel teise koha. Teises voorus parandas Sorokin oma tulemust veelgi ja saavutas kokkuvõttes 85,5 punktiga teise koha. Kolmas voor jäeti ära, sest hoog läks liiga suureks ja võistlus oleks sportlaste jaoks muutunud ohtlikuks. Kuldmedali teenis šveitslane Fadri Rhyner (90,5 p) ja pronksmedali tšehh Petr Müller (83,5 p).

"Hõbemedal on mulle suur üllatus. Ma ei arvanud, et ma siin medalit võin võita, sest konkurents oli väga tugev. Läksin lihtsalt oma sõitu tegema. Usun, et see pole mu elu võistlus. Loodan, et mu elu võistlused on veel ees," ütles Sorokin, kes treenib Karl Kristian Alasi käe all. "Eelmistel aastatel olen treeninud Eestis, aga sellest aastast on toetajad minu kõrvale tulnud ning tänu neile olen saanud treenida ja võistelda välismaal. Olen neile väga tänulik," lisas Sorokin.

Neljapäeval kvalifikatsiooni võitnud Henry Sildaru tegi treeningul põlvele liiga ning otsustas finaali vahele jätta. "Arsti sõnul ei olnud asi tegelikult hull ning Henry oleks võinud tema sõnul startida. Samas jättis ta viimase otsuse Henry teha. Henry sõnul oli jalg aga natuke nõrk ning tõukamine ja maandumine tegid valu," selgitas Tõnis Sildaru Delfi Spordile. "Suusa nina jäi natuke nuki taha kinni ning arsti sõnul venitas Henry selles olukorras põlve. Teisest saltost välja tulles jäi suusa nina lihtsalt kinni. Selliseid asju kahjuks juhtub ning see on osa meie spordist," lisas Sildaru.