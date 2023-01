Eesti sai noorte olümpiafestivali medalitabelis 21. koha

Itaalias Friuli Venezia Giulia piirkonnas toimunud Euroopa noorte olümpiafestivalil teenis Eesti koondis medalitabelis ühe hõbemedali ja ühe pronksmedaliga 23 medaliriigi seas 21. koha. Lõputseremoonial on Eesti delegatsiooni lipukandjaks freestyle-suusatamises hõbemedali võitnud Stefan Sorokin.

Viimasel võistluspäeval oli stardis laskesuusatamise segateatevõistkond koosseisus Vibeke Marie Välbe, Pillerin Vilipuu, Yaroslav Neverov ja Gregor Narusk. Ebaõnnestunud laskmise tõttu, kus koondis käis kokku tosinal trahviringil, saadi 16. koht.

Sellega on Eesti koondise jaoks edukas olümpiafestival lõppenud. Eesti sai medalitabelis 21. koha kui Sorokin võitis freestyle-suusatamise pargisõidus hõbemedali ja Henry Sildaru sai freestyle-suusatamise Big Airis pronksmedali.

Lisaks sai Eesti veel seitse esikümne kohta. Murdmaasuusataja Ralf Kivil jõudis kolm korda esikümnesse, olles sprindis viies, 7,5 km eraldistardist klassikasõidus seitsmes ning 10 km eraldistardist vabatehnikasõidus kümnes. Murdmaasuusatajate segateatevõistkond koosseisus Kivil, Anlourdees Veerpalu, Lars Piirmann ja Hedvig Altmäe sai 9. koha. Iluuisutaja Amalia Zelenjak pälvis naiste üksiksõidus 6. koha ning freestyle-suusataja Mirjam Revjagin sai nii Big Airis kui pargisõidus 7. koha.

Eesti delegatsiooni juht ja EOK noortespordi projektide koordinaator Merle Kaljurand oli koondise tulemustega rahul. "Meie noored näitasid, et neil on väga kõva sisu. Korraldajate poolt tuli küll ette palju viperusi, aga usun, et meie koondislased jäid oma esimese olümpiasarnase kogemusega rahule," ütles Kaljurand.

Järgmine talvine olümpiafestival peetakse 2025. aastal 20.-25. jaanuarini Gruusias Bakurianis. Suvine olümpiafestival toimub aga juba sel suvel, 23.-29. juulini Sloveenias Mariboris.