Kivil tuli Euroopa noorte olümpiafestivalil viiendaks

Kivil pääses poolfinaalist edasi õnneliku kaotajana, edasipääsu tagas 0,02-sekundiline edu. Finaalis püsis Kivil terve sõidu grupis sees, finišis kaotas Kivil võitnud rootslasele Jonatan Lindbergile 4,61 sekundiga.

"Ma väga ei oodanud, et ma finaali saan, see oli üllatus. Suusad ka toimisid väga hästi. Poolfinaali ja finaali vahel oli taastumine väga väike, üritasin finaalis lihtsalt grupis sees olla, aga enam jõudu polnud. Olen viienda kohaga väga rahul," ütles Kivil.

Kõik teised stardis olnud Eesti murdmaasuusatajad pääsesid veerandfinaali. Poistest said Toni Andree Saarepuu 15. koha, Lars Piirmann, kes healt positsioonilt paraku veerandfinaalis kukkus, leppis 18. kohaga. Hedvig Altmäe sai 17. koha, Anlourdees Veerpalu 24. koha ja Triinu Kresmer 28. koha.

Freestyle-suusatamises pääsesid reedesesse pargisõidu finaali nii Henry Sildaru kui ka Stefan Sorokin. Sildaru võitis kvalifikatsiooni oma parimal katsel kirja saadud 91,75 punktiga. Tema järel teenis teise koha rootslane Frans Nederberg 87,5 punktiga ning kolmanda šveitlsne Lars Ruchti 85,75 punktiga. Sorokin sai 78,25 punktiga seitsmenda koha.

Tüdrukutest sai Mirjam Revjagin 74,75 punktiga seitsmenda koha ja jäi kõigest 0,25 punktiga finaalist välja.

Pargisõidu finaal peetakse reedel Eesti aja järgi kell 14.

Laskesuusatamise tavadistantsil oli Eesti parim taas Yaroslav Neverov, kes sai seitsme möödalasuga 17. koha (kaotust võitnud sloveen Pavel Trojerile +5.04,5). Maanus Udam sai 50. koha (+8.41,6; 6 möödalasku) ja Gregor Narusk 58. koha (+9.38,7; 9).

Tüdrukutest leppis Vibeke Marie Välbe 33. kohaga (+6.32,9; 5) ja Pillerin Vilipuu 48. kohaga (+10.04,1; 10). Mirtel Kärsna ei startinud tervislikel põhjustel.

Reedel on võistlustules üheksa Eesti sportlast. Lisaks kahele freestyle-suusatajale on lõppvõistlus ees iluuisutaja Amalia Zelenjakil, kes tuleb jääle Eesti aja järgi 18.05. Mäesuusatajad Ako Armin Raid ja Renet Riitsalu on kell 10.30 stardis suurslaalomis. Murdmaasuusatajatel on kell 11 ees segateatesõit.