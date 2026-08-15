Sugar võitis ORC Euroopa meistrivõistlustel hõbeda ja kulla

Henri Roihu juhitud Sugar kogus kaheksa sõiduga 18 punkti. Euroopa meistriks tuli valitsev maailmameister Garmin Team Pro4u 12 punktiga ning pronksi teenis Taani Stony X 30 punktiga.

Laupäeval peetud viimases vastutuule-allatuule rajasõidus sai Sugar seitsmenda koha, kuid nädala jooksul kogutud tugevad tulemused tagasid Eesti jahile hõbemedali. Viimase sõidu tulemus läks seejuures mahaviskesse.

Sugar alustas 195 meremiili pikkust avameresõitu kuuenda kohaga, kuid näitas seejärel rajasõitudes väga head minekut. Meeskond sai vastavalt kolmanda, esimese ja kolm teist kohta. Reedel peetud 40 meremiili pikkuses rannikusõidus lõpetas Sugar teisena Shadow järel.

Sugari jaoks oli eriti edukas neljapäev, kui kõik kolm rajasõitu lõpetati teisena. Päev varem saavutas Eesti jaht oma esimese võidu, edestades korrigeeritud aja põhjal valitsevat maailmameistrit Garmin Team Pro4u.

Lisaks üldarvestuse hõbedale võitis Sugar Corinthian-arvestuse, kus võistlevad amatöörmeeskonnad. Tegemist oli Sugari esimest aastat koos sõitva meeskonnaga.

Sugari meeskonda kuulusid kapten Henri Roihu, Sten Christian Taal, Keith Luur, Ott Hääl, Tobias Reiter, Angus Aarna Ant, Eliise Raamat, Robin Juul ja Siim Erik Akermann.

Eestlaste seas tegi tugeva võistluse ka Lumi, mis lõpetas EM-i 41,5 punktiga viiendal kohal. Mart Eensalu juhitud jaht oli kogu regati vältel esikümnes ning võitis oma grupis Corinthian-arvestuse pronksmedali.

Reedel rannikusõidu võitnud Shadow sai viimases rajasõidus viienda koha ja lõpetas kokkuvõttes 45,5 punktiga seitsmendana. C-klassi esikümnesse jõudis veel Adele, kes lõpetas 65 punktiga kümnendana.

Läti lipu all võistelnud Estelle, mille meeskonda kuulusid eestlased Alari Akermann ja Peter Šaraskin, saavutas üheksanda koha.

A/B-grupis sai Mati Sepa juhitud Eesti jaht Clean Energy 47 punktiga kaheksanda koha. Euroopa meistriks krooniti Taani Dixi 5, kes võitis kaheksast sõidust kuus ja kogus üheksa punkti.

Klaipedas peetud Euroopa meistrivõistlustel kavas olnud kaheksa sõitu koosnesid pikast avameresõidust, viiest rajasõidust, rannikusõidust ja viimasest rajasõidust. Rajasõitudest läks arvesse üks mahavise.