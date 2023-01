Kivil sai noorte olümpiafestivalil seitsmenda koha, Sildaru võistlus lükkus edasi

Sappadas peetud murdmaasuusavõistlusel sai Ralf Kivil 10 km eraldistardist klassikasõidus eestlaste parimana seitsmenda koha.

"Kohaga olen väga rahul, aga väga raske rada oli. Teisel ringil läks tõusul nii raskeks, et ka laugel osal polnud enam jõudu," ütles Kivil, kes poole maa järel oli suisa liidrikohal. Kaotust kodupubliku ees võitnud itaallasele Gabriele Matlile kogunes +1.05,3.

Lars Piirmann sai 14. koha (+1.31,5), Toni Andree Saarepuu lõpetas 30. kohaga (+2.42,9).

Tüdrukutest oli eestlannade parim Anlourdees Veerpalu, kes sai 28. koha. Kaotust võitnud rootslannale Mira Göranssonile kogunes +2.17,3.

"Suusad olid väga head, määrdemehed olid teinud nendes ilmastikuoludes head tööd. Jäljes oli hea sõita. Enesetunne oli okei, tõusu lõpukohtadel oli päris raske. Täiega tore, et meile raja kõrval kaasa elati," sõnas Veerpalu.

Hedvig Altmäe sai 35. koha (+3.24,8), Triinu Kresmer pidi tervislikel põhjustel võistluse katkestama.

Sloveenias Planicas toimunud suusahüppevõistlusel sai Andero Kapp 30 sportlase seas 23. koha. Avavoorus hüppas Kapp 89 meetrit, teises voorus lisandus 85 meetrit, kokku kogus ta 198,5 punkti.

Zoncolanis toimuma pidanud freestyle-suusatamise Big Airi finaal lükati tugeva tuule ja lumesaju tõttu teisipäevale. Esialgne start peaks olema Eesti aja järgi kell 14.40, Henry Sildaru on hüppejärjekorras seitsmes.

Teisipäeval on lisaks Sildarule võistlustules kümme Eesti sportlast.

Mäesuusatajad Ako Armin Raid ja Renet Riitsalu alustavad Eesti aja järgi kell 10.30 slaalomit.

Laskesuusatajatel on kavas sprindidistants, Eesti aja järgi kell 11 teevad oma avastardi poisid. Eesti esinumber, juunioride maailmameister Jakob Kulbin haigestus ning teda asendab Maanus Udam, veel on rajal Jaroslav Neverov ja Gregor Narusk. Kell 14.30 on rajal Pillerin Vilipuu, Vibeke Marie Välbe ja Mirtel Kärsna.

Murdmaasuusatajatel on Eesti aja järgi kell 11.30 ees 7,5 km vabatehnikadistants, kus võistlevad Ralf Kivil ja Lars Piirmann.