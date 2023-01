Fritz ja Zverev said teises ringis üllatuskaotuse

Vene juurtega austraallane Alexei Popyrin (ATP 113.) alistas 6:7, (4), 7:6 (2), 6:4, 6:7 (6), 6:2 Taylor Fritzi. Neli tundi ja kaks minutit kestnud matšis lõi Fritz 19 ässa Popyrini 21 vastu. Austraalia esindaja teenis oma esimeselt servilt lausa 87% punktidests ja teiselt 54. Fritzi samad näitajad olid vastavalt 74 ja 53. 7/11. Ameeriklasel oli Popyrini vastu kasutada vaid kaks murdepalli, millest ta realiseeris ühe. Popyrin seevastu realiseeris neljast murdepallist 11-st.

Wow. #113 Alexei Popyrin shocks #9 Taylor Fritz 6-7(4), 7-6(2), 6-4, 6-7(6), 6-2 to reach the 3rd round of the #AusOpen . In a Grand Slam where the American Men are on fire, their biggest hope for the title is OUT. Back to back Grand Slam disappointments for Fritz. pic.twitter.com/FNPzRf1F2y

Popyrin kohtub kolmandas ringis teise ameeriklase Ben Sheltoniga (ATP 89.), kes oli teises ringis kindlalt 7:6 (3), 7:6 (3), 7:5 parem Nicolas Jarryst (ATP 154.).

Zverev jäi kolm tundi ja 28 minutit kestnud matši järel 7:6 (1), 4:6, 3:6, 2:6 alla ameeriklasele Michael Mmohile (ATP 107.). Mõlemad mehed lõid 13 ässa, Zverev tegi 11 topeltviga ja Mmoh seitse.

#107 Michael Mmoh beats the Olympic Champion Alexander Zverev 6-7(1), 6-4, 6-3, 6-2 for the biggest win of his career. Into the 3rd round of the #AusOpen.



There is ZERO top 20 (!) players in the bottom quarter of the draw. R2 isn't even over.



Can't remeber anything like that.