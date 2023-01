Karjus Kontaveidi võidust: kindel klassivahe, ei olnud ärevaid momente

31. asetatud Kanepi (WTA 29.) kaotas avaringis 6:3, 6:7 (4), 1:6 vabapääsmega põhturniirile koha saanud austraallanna Kimberly Birrellile (WTA 167.).

"Kindlasti tuli see üllatusena," rääkis Karjus ETV spordiuudiste stuudios. "Oli pikk mäng, Kaial olid omad võimalused: seisul 5:4 servis matši võidu peale, kuidagi läks ära; oli palju lihtvigu, murdepalle sai üheksast ainult kolm kätte. Kindlasti päike, mis olevat otsustaval geimil silma paistnud. Sõpradega naljatasime, et paneme rahad kokku ja ostame Kaiale viis nokamütsi."

Turniiril 16. asetatud Kontaveit (WTA 19.) teenis hooaja esimese võidu, alistades austerlanna Julia Grabheri (WTA 85.) tund ja 11 minutit kestnud matšis 6:2, 6:3.

"Suure slämmi turniirid on alati kõigile keerulised, esimese ringi mängud on alati suhteliselt rabedad. Austraalia on pärast puhkust, pärast ettevalmistusperioodi: alati on hästi, kui esimese mängu võidad. Anett mängis rahulikult, korralikult, jagas oma jõudu vastavalt palavusele. Vastane ei olnud ka päris see, oli ka kindel klassivahe. Anett loksus selle mängu lõpuni ära, seal ei olnud küsimust ega ärevaid momente," arvas Karjus.