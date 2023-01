Vigastusega võidelnud tiitlikaitsja Nadal sai teises ringis üllatuskaotuse

47 minutit kestnud avaseti jooksul näitas ameeriklane head servi, kui lõi kuus ässa ning tema esimesed servid kukkusid sisse 82 protsendil juhtudest. McDonald sooritas ka 13 äralööki Nadali üheksa vastu ning realiseeris mõlemad oma murdepallid.

Teise seti lõpus hakkas 22-kordset slämmivõitjat segama vigastus vasaku puusa piirkonas ning seisul 4:6, 3:5 võttis ta ka meditsiinilise pausi. Maailma teine reket tuli küll väljakule tagasi, ent setivõiduks suuteline polnud. Ameeriklane jääb vastast ootama tšehhi Dalibor Svrcina ja jaapanlase Yoshihito Nishioka vahelisest kohtumisest.

"Ta on hiilgav tšempion, kes ei anna kunagi alla ning sellise mehe vastu matši lõpetamine on raske ülesanne. Mul on hea meel, et jätkasin endale keskendumist ning suutsin võita," rääkis McDonald väljakuintervjuus.

Kuuenda asetusega Kanada esinumber Felix Auger-Aliassime lubas slovakil Alex Molcanil (ATP 53.) kahes esimeses setis üllatuslikult murda kolm korda ning jäi 3:6, 3:6 kaotusseisu, aga võitis siis kolm ülejäänud setti tunni ja 48 minutiga 6:3, 6:2, 6:2. Maailma kuues reket lõi kokku 23 ässa ja sooritas 59 äralööki (lihtvigu 48).

Maailma 16. reket Jannik Sinner veetis väljakul tund ja 46 minutit, alistades Argentina tennisisti Tomas Martin Etcheverry 6:3, 6:2, 6:2. Kolme setiga pääses ka 16. asetusega ameeriklane Frances Tiafoe, kes oli hiinlasest Shang Junchengist üle 6:4, 6:4, 6:1.