Nadal järjekordsest vigastusest: see on vaimselt hävitav

Teise seti lõpus hakkas 22-kordset slämmivõitjat segama vigastus vasaku puusa piirkonnas ning seisul 4:6, 3:5 võttis ta ka meditsiinilise pausi. Maailma teine reket tuli küll väljakule tagasi, ent setivõiduks suuteline polnud.

"Loodetavasti ei ole see midagi hullu. Mul on selja taga kolm positiivset trenninädalat," rääkis Nadal pärast kaotust. "Loodetavasti ei hoia vigastus mind väljakutelt kaua eemal, sest taastumine oleks taas raske."

Nadal pidi suure osa eelmise hooaja teisest poolest erinevate vigastuste tõttu vahele jätma ning Hispaania legend on pärast septembris USA lahtistel saadud kaotust võitnud ainult kaks mängu.

"Lõppude lõpuks ei saa ma oma elu üle kurta. Rääkides vigastustest ja rasketest hetkedest, siis see on lihtsalt üks neist. Ma ei saa aga öelda, et see ei hävitanud mind vaimselt: ma valetaksin. Mulle meeldib see, mida teen. Mulle meeldib tennis. Tean, et see ei jätku igavesti, aga mulle meeldib võidelda asjade eest, mille eest olen võidelnud juba üle poole oma elust," lisas Nadal.