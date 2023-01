Vigastusega võidelnud Djokovic pääses teisest ringist edasi

Djokovic oli 6:1, 6:7 (5), 6:2, 6:0 parem prantslasest Enzo Couacaudist (ATP 191.). Serblane võitis esimese seti kindlalt, kuid teises setis vigastas ta oma jalga ning korraks pidid ka arstid Djokovici jala üle vaatama. 35-aastasel serblasel oli probleeme oma vasaku jala reiega. Mäng jätkus siiski mõne aja pärast.

This could be troubling for Novak Djokovic



The nine-time Australian Open champion leaves the court to receive treatment on an injury #AusOpen | @DjokerNole pic.twitter.com/BayPMY3xnB