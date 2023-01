Vigastusega heitlev Djokovic jõudis kaheksandikfinaali

Kolm tundi ja seitse minutit kestnud matšis lõi Dimitrov 15 ässa serblase 11 vastu. Djokovicil, kes vigastas teises ringis oma vasaku jala reit, näis olevat oma vigastusega raskustes ka kolmanda ringi matšis. Siiski ei kaotanud serblane vastasele mitte ühtegi setti.

Djokovici murdepallide tõrjeprotsent oli 63% (5/8), Dimitrovil seevastu 58% (7/12). Serblane teenis oma esimeselt servilt 74% punktidest ja teiselt 42%. Bulgaarlase samad näitajad olid vastavalt 68 ja 40.

