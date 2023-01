Sabalenka võttis Austraalia lahtistel settigi kaotamata kolmanda võidu

Tund ja 15 minutit kestnud matšis alistas valgevenelanna kindlalt 6:2, 6:3 belglanna Elise Mertensi (WTA 32.) ja jõudis neljandasse ringi. Sabalenka pole esimese kolme ringi peale kaotanud mitte ühtegi setti, kuid ühtlasi pole ta Austraalia lahtistel mitte kunagi varem neljandast ringist edasi pääsenud.

Mertensiga üheksa korda kohtunud Sabalenka on võitnud viimased kuus omavahelist mängu. "Keskendun ainult iseendale ja üritan seda joont hoida," vastas Sabalenka, kui talt küsiti tema tänavuse kaotuseta seeria kohta. "Ma lihtsalt naudin siin olemist ja seda atmosfääri. Mängin natuke paremini kui eelmisel aastal, ilmselt seetõttu naudin seda rohkemgi," lisas Sabalenka.

Kaheksandikfinaalis kohtub Sabalenka šveitslanna Belinda Benciciga (WTA 10.), kes oli kolmandas ringis 6:2, 7:5 üle itaallannast Camila Giorgist (WTA 70.).

17-aastane tšehhitar Linda Fruhvirtova (WTA 82.) pääses samuti edasi neljandasse ringi, kui oli 7:5, 2:6, 6:3 parem kaasmaalannast Marketa Vondrousovast (WTA 86.). Fruhvirtova pole suurel slämmiturniiril kunagi varem nii kaugele jõudnud. Parim tulemus pärineb eelmise aasta USA lahtistelt, kui Fruhvirtova pääses teise ringi.

