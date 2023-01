Eelmise aasta finalist pääses raske mängu järel teisest ringist edasi

Collins alistas 6:7 (1), 6:2, 7:6 (6) tšehhitari Karolina Muchova (WTA 133.).

Ligi kolm tundi kestnud matšis lõi Collins kaks ässa Muchova kolme vastu. Nii ameeriklanna kui ka tšehhitar tegid mõlemad kaks topeltviga. Collins teenis oma esimeselt servilt 61% punktidest ja teiselt 63. Muchova samad näitajad olid vastavalt 58 ja 56. Ameeriklannal oli Muchova vastu kasutada 11 murdepalli, millest realiseeris ta viis. Muchova seevastu kasutas kuuest murdepallist ära kolm.

Otsustavas tie-break'is juhtus ka veider olukord, kus Collins viskas 7:3 eduseisul reketi õhku ja arvas, et ta on mängu võitnud. Seejärel tuletas kohtunik talle meelde, et heitlus käib kümne punktini.

Kolmandas ringis kohtub Collins Kasahstani tennisisti Elena Rõbakinaga (WTA 25.), kes oli teises ringis kindlalt 6:2, 6:1 parem Kaja Juvanist (WTA 104.).

Kahekordne Austraalia lahtiste võitja Viktoria Azarenka (WTA 24.) sai kindla 6:1, 6:0 võidu Argentina esindaja Nadia Podoroska (WTA 191.) üle.