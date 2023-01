Maailma kolmas reket langes neli tundi kestnud matši järel konkurentsist

Ruud jäi seisuga 3:6, 5:7, 7:6 (4), 2:6 alla ameeriklasele Jenson Brooksbyle (ATP 39.).

Ruud lõi viis ässa ja tegi neli topeltviga. Brooksby samad näitajad olid vastavalt kaks ja kaks. Esimeselt servilt teenisid mõlemad mängijad 63% punktidest, kuid erinevus tuli välja teise servi puhul. Ruud võitis oma teiselt servilt vaid 38% punktidest, kuid Brooksby näitaja oli 58. Ameeriklane oli oluliselt parem ka selles, et tõrjus kaheksa murdepalli 12-st (67%). Ruud suutis tõrjuda vaid neli murdepalli 13-st (31%).

"Casper on võitleja. Ma teadsin, et see tuleb suurepärane matš. Olin oma tasemes üsna kindel ja tahtsin lihtsalt nautida ja näha, mis juhtuda võib. Olen tõeliselt uhke oma vaimse tugevuse üle pärast seda, kui ei andnud peale kolmanda seti kaotust mängu käest," ütles Brooksby pärast matši.

Brooksby läheb järgmises ringis vastamisi oma kaasmaalase Tommy Pauliga (ATP 35.), kes oli teises ringis 6:2, 2:6, 6:7 (4), 6:3, 6:4 parem hispaanlasest Alejandro Davidovich Fokinast (ATP 32.).

Venelane Andrei Rubljov (ATP 6.) alistas teises ringis 6:2, 6:4, 6:7 (2), 6:3 soomlase Emil Ruusuvuori (ATP 46.)