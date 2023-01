Karlsson sai teise järjestikuse võidu ning jätkab üldliidrina

23-aastane Karlsson startis rajale esimesena, kuid peagi püüdsid norralased Tiril Udnes Weng ja Anne Kjersti Kalvaa ning soomlanna Krista Pärmäkoski ta kinni. Suurem osa distantsist sõideti neljakesi koos.

Üheksa kilomeetrit enne lõppu jäi Kalvaa maha ning kilomeeter hiljem ei suutnud ka teine norralane Pärmäkoski ega Karlssoni tempos püsida. Kolm kilomeetrit enne lõppu kiirendas Karlsson ning suutis Pärmäkoski maha raputada.

Karlsson tuli veenva eduga üle finišijoone, edestades Pärmäkoskit 14,1 sekundiga. Kolmandana lõpetanud Weng kaotas finišis minut ja 28 sekundit. Kalvaa lõpetas minuti ja 29,3-sekundilise kaotusega Karlssonile.

Viiendale kohale käis kõva heitlus ning seal näitas kiireimat jalga lätlanna Patricija Eiduka (+1.46,1). Kuuendana lõpetas austerlanna Teresa Stadlober (+1.46,2), seitsmes ja kaheksas olid vastavalt Eva Urevc (+1.47,1) ja ameeriklanna Jessie Diggins (+1.47,4).

Karlssonil on kokkuvõttes Wengi ja Kalvaa ees 20-sekundiline edu. Edasi võisteldakse Val di Fiemmes, kus reedel on kavas klassikasprint, laupäeval ühisstardist sõit ja pühapäeval tuntud lõputõusuga ühisstardist sõit.