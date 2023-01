Kläbo võttis Tour de Skil rekordilise võidu, Himma sai 24. koha

Kläbo edestas 10 km eraldistardist klassikasõidus koondisekaaslast Simen Hegstad Krügerit 12,4 sekundiga. Kolmikvõidu tõi Norrale Didrik Tönseth, kes kaotas Kläbole 22,4 sekundiga.

Eestlastest oli Oberstdorfis rajal Martin Himma, kes sai 24. koha, kaotades Kläbole 1.03,9.

Järjekordse võiduga tegi Kläbo ka ajalugu – see oli tema 14. etapivõit Tour de Skil ja nii palju esikohti pole ühelgi teisel mehel. Kahekordsel olümpiavõitjal ja 13-kordsel maailmameistril Petter Northugil õnnestus karjääri jooksul võita Tour de Skil 13 etappi. Naiste seas on edukaimad olnud poolatar Justyna Kowalczyk ja norralanna Therese Johaug, kes said mõlemad 14 etapivõitu, seega on Kläbol võimalus lähipäevil ka üldrekord enda nimele võtta.

"See on hea algus uuele aastale ja nüüd on mu aasta täiuslik," naljatas üldliidrina jätkav Kläbo Northugi rekordi ületamisest rääkides.

Tour de Ski üldarvestuses edestab Kläbo kolme etapi järel enda koondisekaaslast ja MK-sarja üldliidrit Paal Golbergi 37 sekundiga, Krüger kaotab kolmandana 40 sekundiga ja Tönseth neljandana 57 sekundiga. Himma on üldarvestuses 56. kohal, kaotades 4.09-ga.

Tour de Ski jätkub Oberstdorfis neljapäeval 20 km vabatehnikas jälitussõitudega. Seejärel liigutakse Itaaliasse Val di Fiemmesse, kus on kavas viimased kolm etappi.