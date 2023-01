Tour de Ski võitnud Karlsson kanti finišialast kanderaamiga ära

Kuigi Karlssoni edu oli enne pühapäevast ühisstardist 10 km sõitu Tiril Udnes Wengi ees 1.12 ja Kerttu Niskaneni ees 1.37, alustas rootslanna lõputõusu ikkagi esimesena, sattus siis aga raskustesse ning temast möödusid nii Heidi Weng kui prantslanna Delphine Claudel.

Claudelile ei jätkunudki vastaseid, Weng kaotas talle lõpuks teisena 20,2 sekundit, kolmas oli ameeriklanna Sophia Laukli (+35,7). Järjest kohti kaotanud Karlsson jõudis pärale 15., kaotust prantslannale kogunes lõpuks 1.40, kuid see oli piisav, et üldvõit kindlustada.

Küll oli Karlsson finišisse jõudes nii kurnatud, et vajus liikumatult lumele, kus teda tõttas abistama meditsiiniline personal. Rootslanna viidi lõpuks finišikoridorist kanderaamil ära ning talle anti lisahapnikku, auhinnatseremoonia viidi läbi ilma temata.

"Tal läheb hästi, aga ta sõitis end täiesti tühjaks," kommenteeris NRK-le Rootsi koondise pressiesindaja Astri Lindbäck.

Üldarvestuses tõusis pühapäeval teiseks soomlanna Kerttu Niskanen, kes kaotas lõpuks Karlssonile Tour de Ski kokkuvõttes 33 sekundiga. Tiril Udnes Weng jäi 47-sekundilise kaotuse juures kolmandaks. Rootsi naised said Tour de Ski üldvõidu viimati 14 aastat tagasi, kui seda suutis Charlotte Kalla.

