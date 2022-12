Kelly Sildaru: see Kristjan on minu jaoks teistsuguse tähendusega kui esimene

Sildaru sai aasta naissportlase tiitli teist korda, esimest korda valiti ta Eesti parimaks naissportlaseks 2019. aastal. "Eks iga kord on eriline. See Kristjan on minu jaoks teistsuguse tähendusega kui esimene. Kui ma oma esimese Kristjani sain, siis ma olin nii noor, et ma võib-olla ei osanud selle tähendusest või olulisusest aru saada. Samamoodi oli ka olümpiamängudega. Ma küll 2018. aastal ei saanud olümpiale minna, aga kui ma sellele tagasi mõtlen, siis ma tol hetkel ei saanud aru, kui suured ja olulised on olümpiamängud. Nüüd ma mõtlen ja mõistan neid asju hoopis teistmoodi," rääkis Sildaru.

Pekingi olümpiapronks tõdes, et auhinda vastu võttes oli ta rohkem närvis kui võistlusrajal. "Nagu ka Janek (Õiglane - toim) oma kõnes ütles, tal on siin laval olles suurem närv kui võistlustel. Mul on samamoodi. See on väga huvitav, sest tundub, et siin ootamine ja kõnelemine on võrreldes spordiareenil tehtavaga lihtne. Tegelikult on see väga teistmoodi ja kui pole eelnevalt harjutanud, siis on päris kõva närv sees."