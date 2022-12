Janek Õiglane: ma ei osanud pärast EM-i mõelda, et võiksin isegi nominent olla

Õiglane pälvis Kristjani-nimelise auhinna esmakordselt. "Nagu ma kõnes ütlesin, olen noorest saadik sisimas selle auhinna peale mõelnud. Miks see mulle nii eriline on, seisneb selles teekonnas. Kuidas ma tänavu võistlustel esinesin ja kõik need kadalipud, mida pidin läbima. Mul on üks vigastus olnud, mille käes olen piinelnud ja olen seetõttu ära jätnud palju treeninguid ja võistlusi. Et sellest edukalt läbi tulla ja tagatipuks veel Kristjan saada, see on imeline," rääkis Õiglane.

"Paljud tavainimesed võivad öelda, et miks sa seda läbi valu teed. Aga nad ei tea, mis tunne on olla tippsportlane. Kui sa armastad sporti ja teed seda pühendumusega, siis pole see miski, mis südames valu tekitaks. See on vaid väline valu. Ma tahan sporti teha ja pakkuda häid emotsioone inimestele, kes mulle pöialt hoiavad," lisas Õiglane.

Õiglane tõdes, et pärast EM-i ei osanud ta Eesti aasta meessportlase auhinna võitmist ette ennustada. "Kusjuures hommikul rääkisin vennale, et ma ei osanud pärast EM-i mõelda, et võiksin isegi nominent olla. Sel aastal oli nii meeste kui ka naiste arvestuses tugev konkurents. Ettevalmistust mul väga polnud, tulin siia ja kui meessportlaste nimed välja öeldi, siis tuli närv sisse. Ma ei ole just kõige parem kõneleja ja see lavanärv oli palju raskem kui võistlustel."