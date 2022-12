Kolmekordne olümpiavõitja lõpetas karjääri

Mayer teatas sportlaskarjääri lõpetamisest neljapäeval enne Itaalias Bormois toimuvat MK-sarja ülisuurslaalomi võistlust. "Täna tegin oma viimase ettevalmistuse. Ma ei taha enam mäesuusatamisega tegeleda. Eelmisel hooajal oli mul kolmandat olümpiatiitlit võites võrratu aeg ja alustasin ka tänavust hooaega hästi. Olen õnnelik, aga mul on saanud küllalt," rääkis Mayer Austria rahvusringhäälingule (ORF).

Mayer tuli aasta alguses Pekingi taliolümpiamängudel ülisuurslaalomis olümpiavõitjaks ja kiirlaskumises võitis pronksi. Austerlane krooniti esmakordselt olümpiavõitjaks 2014. aastal Sotšis (kiirlaskumine) ja võitis teise olümpiakulla neli aastat hiljem PyeongChangis (ülisuurslaalom). Nelja olümpiamedaliga on ta Austria kõigi aegade edukaim mäesuusataja. MK-sarjas jõudis Mayer pjedestaalile 45 korral, sealhulgas noppis 11 etapivõitu.

