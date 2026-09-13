VIDEO | Eesti võrkpallifännid ei lase kaotustest hoolimata tujul langeda
Eesti võrkpallikoondisel on Soomes kaasa elamas ka rohkelt fänne, kellest paljud kogunevad mängude eel ja järel spetsiaalsesse fännipubisse.
Toimetaja: ERR Sport
Eesti võrkpallikoondisel on Soomes kaasa elamas ka rohkelt fänne, kellest paljud kogunevad mängude eel ja järel spetsiaalsesse fännipubisse.
Toimetaja: ERR Sport
13. september kl 15 Taani – Eesti
14. september kl 20 Eesti – Belgia
16. september kl 20 Holland – Eesti
17. september kl 20 Soome – Eesti