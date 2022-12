Odermatt kasvatas MK-sarjas edumaad

Odermatt teenis hooaja viienda võidu ajaga 1.29,27. Kolmapäeval kiirlaskumises parimat minekut näidanud Vincent Kriechmayr oli ainus, kes kaotas võitjale vähem kui sekundiga (+0,64). Kolmanda koha hõivas šveitslane Loic Meillard (+1,22), kes napilt edestas austerlast Daniel Hemetsbergerit (+1,36) ja prantslast Alexis Pinturault (+1,40).

Odermatt on kogunud 946 punkti, millega ta hoiab kindlalt MK-sarja üldarvestuses liidrikohta. Teisel kohal on norralane Aleksander Aamodt Kilde (617 p) ja kolmandal kohal Kriechmayr (432 p).

MK-sari jätkub 4. jaanuaril Saksamaal Garmisch-Partenkirchenis.

