Mistra pääses eurosarjas hõlpsalt edasi

Kui laupäeval alistati Kosovo klubi Vellaznimi kodusaalis pea kahekümne väravaga 39:18, siis pühapäeval jäi vahe kümneväravaliseks, 37:27. Lepp nentis, et laupäevase mänguga võrreldes oli palluritel keskendumisega probleeme, teisalt tõdes ta, et eelkõige oli oluline avaringis edasipääs saavutada, mis sai ka tehtud.

"See on kahe otsaga asi. Hooaeg on alles alguses ja kas nüüd kõikidesse olukordadesse peab sajaga minema ja mõne vigastuse saada siit... Tähtis oli see võit ära võtta ja siit edasi minna," lausus Lepp intervjuus ERR-ile.

Samas märkis peatreener, et ka sellistest mängudest on poistel midagi õppida, et eurosarja edasistes ringides lihtsaid vigu vältida. "Siin võibolla just see, et nii, kui lõdvaks korra lased, siis karistatakse kohe ära," juhtis ta tähelepanu. "Enam nii lihtsaid mänge ei tule, nüüd enam loos sellist vastast ei too."

Järgmise ringi loosimine leiab aset ülejärgmisel nädalal, Lepp loodab, et fortuuna seegi kord naeratab. "Eurosarjas on väga lai see ampluaa, kust võib tulla. Eks me jääme head loosi ootama, aga tõesti valik on suur ja seda näeme kümne päeva pärast juba," lausus ta.

EHF European Cup sari jätkub mängudega oktoobris.