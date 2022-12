WTA valis Kanepi ja Sabalenka vastasseisu aasta põnevaimate rivaliteetide hulka

"Kuigi nad mängisid omavahel 2022. aastal ainult kahel korral, pakkusid Sabalenka ja Kanepi 2022. aastal suure slämmi turniiridel kaasahaaravat draamat," põhjendas WTA enda ülevaates. "Kui need mängijad omavahel vastamisi lähevad, on ainus ennustatav asi, et nende jõuliste mängijate kohtumine on äärmiselt ennustamatu."

Esimest korda olid nad tänavu vastamisi Austraalia lahtiste kaheksandikfinaalis, kus Kanepi tähistas otsustava seti kiires lõppmängus korraks juba 9:7 juhtima asumise järel võitu, kuid sai kiiresti aru, et vajab üht punkti veel. Kanepi võitis lõpuks 5:7, 6:2, 7:6 (7) ja jõudis esimest korda Austraalia lahtistel veerandfinaali. Ühtlasi oli see tema karjääri üheksas võit esikümnemängija üle slämmiturniiridel.

Taas olid nad vastamisi USA lahtiste teises ringis, kus Kanepi juhtis 6:2, 5:1 ja tal oli ka kaks matšpalli, aga Sabalenka suutis need päästa ja võitis lõpuks mängu 2:6, 7:6 (8), 6:4.

Kolme põnevaima vastasseisu sekka valiti veel ka maailma esireketi Iga Swiateki ja Sabalenka rivaliteet ning Tokyo olümpiavõitja Belinda Bencici ja venelanna Veronika Kudermetova vastasseis.

