Sabalenka pääses USA lahtistel veerandfinaali

Seejuures loovutas Sabalenka esimeses setis koguni kolm servigeimi, aga kuna suutis neljal korral vastase oma murda, siis kuulus sett siiski talle. Teises setis jäi ta 1:3 taha, kuid murdis siis kolmel korral Townsendi pallingu.

Mõlema mängija esimene serv töötas 72-protsendiliselt, aga Sabalenka teenis esimeselt servilt 64 ja teiselt 31 protsenti punktidest. Townsendi vastavad näitajad olid 52 ja 21 protsenti ehk oma teiselt servilt sai ta matši peale vaid neli punkti.

Sabalenka läheb järgmises ringis vastamisi tšehhitar Linda Noskovaga (WTA 6.), kes sai jagu ukrainlannast Marta Kostjukist (WTA 11.) 7:5, 5:7, 6:4. Kohtumine kestis pea kaks ja pool tundi.

Sabalenka ja Noskova olid viimati vastamisi tänavu märtsis Indian Wellsi turniiri poolfinaalis, kus Sabalenka sai kahes setis võidu.