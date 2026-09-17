Talence'is hoiab Eesti lippu kõrgel Karel Tilga

Kuu aega tagasi Birminghamis toimunud Euroopa meistrivõistlustel viienda koha saavutanud Tilgale (isiklik rekord 8681) pakuvad Talence'is konkurentsi teiste seas Tokyo olümpiavõitja Damian Warner (9018), kolme aasta tagune maailmameister Pierce LePage (8909), Birminghamis pronksmedali võitnud Sander Skotheim (8909) ja valitsev olümpiavõitja Markus Rooth (8796), kes naaseb kahe aasta pikkuseks veninud vigastuspausilt. Kodupubliku ootused ja lootused on Makenson Gletty (8606) õlgadel.

Seitsmevõistluses kannavad favoriidi koormat belglannad: kolmekordne olümpiavõitja Nafissatou Thiam (7013) ja Pariisi OM-pronks Noor Vidts (6707). Thiam teeb seejuures oma hooaja esimest seitsmevõistlust. Hea võimalus medalimängu sekkuda on kindlasti veel sakslannal Vanessa Grimmil (6381), leedulannal Beatrice Juškeviciutel (6323) ja ameeriklannal Erin Marshil (6305).

Mullu võitis kümnevõistluse Puerto Rico esindaja Ayden Owens-Delerme 8478 punktiga. Teiseks tuli Johannes Erm (8236), kes võidutses Talence'is tunamullu. Risto Lillemets ja Rasmus Roosleht said möödunud aastal vastavalt kuuenda (8020) ja seitsmenda koha (7994), Tilga pidi nelja ala järel haiguse tõttu katkestama.

Lisaks Ermile on Eesti mitmevõistlejatest võitjaks tulnud veel kümnevõistluses Mikk Pahapill (2014) ja seitsmevõistluses Larisa Netšeporuk (2002).