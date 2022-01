Kaia Kanepi jõudis esimest korda Austraalia lahtistel veerandfinaali

Kohtumine kestis kaks tundi ja 19 minutit, lõppedes Melbourne'i aja järgi napilt pärast südaööd.

36-aastane Kanepi on nüüd kõikidel suure slämmi turniiridel vähemalt korra veerandfinaali jõudnud.

"Aitäh toetuse eest, see aitas kõvasti. See oli raske mäng ja ma juba arvasin, et olen selle kaotanud. Ma ei tea, kuidas mul õnnestus võita," tunnistas Kanepi. "See oli ainus slämmiturniir, kus ma polnud veerandfinaali jõudnud ja ma ei uskunud, et enda eas võiksin sellega hakkama saada. Olen väga õnnelik!"

Avasetis päästis Kanepi enda esimeses pallingugeimis kaks murdepalli ja edasi hoidsid mõlemad kindlalt servi. Seisul 5:6 päästis Sabalenka kaks murdepalli ja võitis siis ise Kanepi servigeimi nulliga, jäädes avasetis peale 7:5.

Teises setis läks Kanepi kahe murdega 4:0 ette ja võitis seti kindlalt 6:2. Otsustav sett kujunes aga äärmiselt dramaatiliseks. Kanepi alustas taas murdega ja tal oli neli murdepalli, et 5:2 juhtima minna, kuid Sabalenka suutis kõik päästa ja siis hoopis Kanepi servi murda, viigistades seisus 4:4-le. Seejärel võitis Kanepi nulliga Sabalenka servigeimi ja läks enda pallingul 40:0 ette, teenides kolm matšpalli. Sabalenka aga jõudis taas viigini, Kanepil oli üks matšpall veel, aga valgevenelanna sai siiski murde kätte ja viigistas seisu 5:5-le.

Järgmistes geimides hoidsid mõlemad kindlalt servi ja sett läks kümne punktini mängitavasse otsustavasse kiiresse lõppmängu, kus Kanepi asus 5:2 juhtima, aga Sabalenka võitis neli punkti järjest ja läks omakorda 6:5 ette. Seisult 7:7 võitis aga Kanepi kolm punkti järjest ja teenis karjääri kolmanda võidu maailma top2 mängija üle.

Kanepi servis mängu jooksul viis ässa ja tegi neli topeltviga, viimastel kuudel serviga raskustes olnud Sabalenka sai kirja neli ässa ja 15 topeltviga. Esimese servi õnnestumisprotsent oli Kanepil vaid 49 ja Sabalenkal 64. Kanepi võitis enda esimeselt servil 73 ja teiselt servilt 59 protsenti punktidest, Sabalenka vastavad näitajad olid 71 ja 46.

Kanepi realiseeris 13 murdevõimalusest neli, Sabalenka suutis kaheksast murdepallist ära kasutada kolm.

Äralöökidest teenis eestlanna 30 ja valgevenelanna 36 punkti, lihtvigu kogunes Kanepil 30 ja Sabalenkal 46. Mängitud punktidest võitis Kanepi 111 ja Sabalenka 102.

Veerandfinaalis läheb Kanepi vastamisi maailma üheksanda reketi, turniiril 7. asetatud 20-aastase poolatari Iga Swiatekiga, kes sai ligi kaks ja pool tundi kestnud matšis 5:7, 6:3, 6:3 jagu rumeenlanna Sorana Cirsteast. 2020. aasta Prantsusmaa lahtiste võitjale Swiatekile on see samuti esimene kord Austraalia lahtistel kaheksa parema hulka jõuda.

Omavahel pole Kanepi ja Swiatek varem mänginud.

Kanepi - Sabalenka:

Enne mängu:

13. korda Austraalia lahtiste põhiturniiril mängiva 36-aastase Kanepi seni parim tulemus Melbourne'is oli kolmandasse ringi jõudmine (2009, 2018, 2021). Enda pika ja eduka karjääri jooksul on ta kuuel korral jõudnud slämmiturniiridel veerandfinaali, neljast slämmist vaid Austraalias pole ta sellega veel hakkama saanud. Nüüd lahutab teda sellest vaid üks võit.

Tänavustel Austraalia lahtistel alistas Kanepi avaringis endise maailma esireketi, sel turniiril 16. asetatud Angelique Kerberi 6:4, 6:3, teises ringis oli ta 6:2, 7:6 (3) parem tšehhitarist Marie Bouzkovast ning kolmandas ringis alistas austraallanna Maddison Inglisi 2:6, 6:2, 6:0.

Turniiril teist paigutust omav Sabalenka jõudis teist aastat järjest Melbourne'is kaheksandikfinaali. Enda esimeses kolmes mängus kaotas Sabalenka avaseti, kuid võitles kõvasti – avaringis alistas ta 5:7, 6:3, 6:2 austraallanna Storm Sandersi, teises ringis sai 1:6, 6:4, 6:2 jagu hiinlanna Wang Xinyust ja kolmandas ringis 31. asetatud tšehhitarist Marketa Vondroušovast 4:6, 6:3, 6:1.

23-aastane Sabalenka on eelmise hooaja viimastest mängudest alates olnud hädas enda serviga ja valgevenelanna on teinud äärmiselt palju topeltvigu. Tänavuse aasta esimese viie mänguga on tal kirjas juba 80 topeltviga.

Omavahel on Kanepi ja Sabalenka mänginud vaid korra – mulluste Austraalia lahtiste eelturniiril lõpetas Kanepi Sabalenka 15-mängulise võiduseeria, jäädes peale 6:1, 2:6, 6:1.