Sabalenka kaotas jälle otsustava seti nulliga

Berliini turniiril oma esimest üksikmängu tiitlit jahtinud Sabalenka läks laupäeval poolfinaalis vastamisi maailma neljanda reketi Jessica Pegulaga. Ameeriklanna võitis esimese seti 6:4 ja juhtis teise seti kiires lõppmängus 3:1, kuid siis peatati matš vihmasaju tõttu.

Umbes kahe tunni pikkuse pausi järel tulid naised uuesti väljakule. Sabalenka ronis kaotusseisust välja kolme järjestikuse punkti toel ja võitis kiire lõppmängu 7:4.

Otsustav kolmas sett kujunes Pegula jõudemonstratsiooniks, sest ta ei andnud ära ühtegi geimi. Sealjuures tabas sama saatus Sabalenkat ka tema eelmisel turniiril Prantsusmaa lahtistel, kus maailma esireket kaotas veerandfinaalis Diana Šnaiderile 6:3, 5:7, 0:6.

1 - Since the WTA rankings were first published in 1975, Aryna Sabalenka is now the first World No. 1 to concede 6-0 deciding sets at multiple and consecutive WTA-level events. Stunned.#BTO26 | @berlin_tennis @WTA — OptaAce (@OptaAce) June 20, 2026

Teise finalisti selgitavad välja kaheksanda asetusega tšehhitar Linda Noskova (WTA 13.) ja Filipiinide esinumber Alexandra Eala (WTA 35.).