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Levadia lõi Tartu Tammeka värava palle täis

Premium liiga
Tallinna FCI Levadia mängijad.
Tallinna FCI Levadia mängijad. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Premium liiga

Tallinna FCI Levadia astus järjekordse sammu Eesti meistritiitli suunas, kui lõi koduses jalgpalli Premium liigas Tartu JK Tammeka vastu lausa kuus vastuseta väravat.

A. Le Coq Arenal kodupubliku ees mänginud Levadia alustas väravatega 22. minutil, kui Nikoloz Kutateladze 25 meetri pealt kauni kauglöögiga tabas. Seitse minutit hiljem leidis Frank Liivak värava eest Wendelli ning brasiillane kahekordistas Levadia edu. Vägevale poolajale pani punkti Mihkel Ainsalu, kes kõmmutas vasaku jalaga kaugelt ristnurka.

57. minutil leidis Ainsalu suurepärase läbisööduga Joao Pedro, kes viis Levadia nelja tabamusega juhtima. 78. minutil sai Kutelatdze kirja oma teise värava ning 85. minutil vormistas Maksimilian Skvortsov Levadiale kindla 6:0 võidu.

Levadia on kogunund 28 mänguvooruga 71 punkti, edestades Tallinna FC Florat (52 p) juba 19 punktiga. Järjekordne Eesti meistritiitel ei ole kaugel. Liigatabeli kolmandal kohal jätkab Paide Linnameeskond (48 p), kellest punkti kaugusele jääb Nõmme Kalju (47 p).

Septembri alguses suurepärase võiduseeriaga end medalivestlusesse mänginud Tammeka on pidanud vastu võtma kaotuse Floralt ja ka Paidelt, 44 punktiga jätkatakse viiendal tabelireal.

Tuleval nädalavahetusel peetakse koduses kõrgliigas 29. mänguvoor. Pühapäeval kell 14.25 algab ERR-i spordiportaalis ja kanalil ETV2 ülekanne Tartu Tammeka ja Nõmme Kalju kohtumisest.

Tabeliseis
1. Levadia 71 p
2. Flora 52
3. Paide 48
4. Nõmme Kalju 47
5. Tammeka 44
6. Harju Laagri 34
7. Vaprus 34
8. Nõmme United 28
9. Kuressaare 28
10. Narva Trans 18

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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