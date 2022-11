Sildaru MK-hooaja eel: tahaks loota, et jaanuaris olen oma tippvormis

Freestyle-suusatajate jaoks algab MK-hooaeg 19. novembril Austrias Stubais toimuva pargisõidu MK-etapiga. 19-aastase Sildaru sõnul pole lumeolud seal praegu siiski kiita ja veel pole tegelikult garanteeritud, kas etapp üldse toimuda saab.

"Olin just nädal aega Stubais treenimas. Lumeolud on seal praegu üpris halvad, ma ei ole kunagi seal nii halbu lumeolusid näinud, aga treenida sai," rääkis Sildaru intervjuus ERR-ile. "Olen MK-sarjaks üpris hästi valmistunud, aga alati saab paremini. On mingeid asju, mida tahaksin enne võistlusi lihvida ja seepärast läheme ka paar päeva enne MK-d kohale."

Enne Stubaid oli Sildaru pikalt Uus-Meremaal, kus tema põhifookuseks oli rennisõidu tehnika treenimine. "Eelmistel hooaegadel ei ole mu renni ettevalmistus olnud nii hea kui oleksin tahtnud. Nüüd sain viis nädalat Uus-Meremaal põhimõtteliselt iga päev rennisõitu treenida, sellest oli väga palju tolku. Võin ise oma laagriga rahule jääda. Sain paar nippi ühelt USA rennisõitjalt, tegin paar ringi ja trikk hakkas kohe paremini välja tulema," tõdes Sildaru.

Talvised X-mängud toimuvad Colorados Aspenis järgmise aasta 27.- 29. jaanuaril, freestyle-suusatamise MM 19. veebruarist 5. märtsini Gruusias Bakurianis.

"Keskendun MK-sarjas võisteldes enamasti pargi- ja rennisõidule, Big Airi on ka plaanis paar tükki teha, aga selle jaoks ma ei hakka kuskile eraldi võistlustele sõitma. Vorm võiks kogu aeg hea olla! Hooaja esimene võistlus on alati selline, kus võtad natuke rahulikumalt ja alles harjud võistlemise ja reisimisega. Tahaks loota, et vähemalt jaanuaris võiksin olla oma tippvormis," sõnas Sildaru.

Viimasel kahel aastal on palju meediatähelepanu pälvinud ka Sildarude isiklik elu. "Rahu ei ole sellega vist kunagi majas, eks see mingeid pingeid lisab ikka juurde. Üritan nendele ise mitte nii palju keskenduda ja keskenduda suusatamisele, spordile ja sellele, mis mulle oluline on," ütles 2019. aasta maailmameister.