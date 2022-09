Kelly Sildaru sai Uus-Meremaal esikoha

Sildaru osales Uus-Meremaa talimängude pargisõidus, kus võisteldi tavapärasest vabamas formaadis. Korraldajad kirjeldavad, et võistluseks on ehitatud spetsiaalne reilide rada, mille eesmärk on lasta võistlejatel näidata enda loovust ja stiili.

Naiste seas sai esikoha Sildaru, teine oli kanadalanna Olivia Asselin ja kolmas soomlanna Anni Karava.

Meeste arvestuses võidutses kanadalane Max Moffat, teine oli norralane Ferdinand Dahl ja kolmas kohalik sportlane Finn Bilous.