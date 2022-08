Kelly Sildaru alustab pika pausi järel taas ettevalmistust Uus-Meremaal

Uus-Meremaal toimuv laager on freestyle-suusatamise paremiku jaoks olnud tavapärane viis hooajaks vormi saada. Kahel eelmisel aastal oli koroonaviiruse tõttu Uus-Meremaale reisimine sisuliselt võimatu ja nii käis ka Sildaru maailma kuklapoolel viimati harjutamas 2019. aastal. Nüüd võetakse ühes treener Mihkel Ustaviga pikk teekond taas ette, kirjutab Delfi Sport.

"Järgmisel nädalal sõidame. Tagasi tuleme arvatavasti oktoobri esimesel nädalal," rääkis Ustav.

Praeguseks on Ustavi sõnul suures plaanis kogu võistlushooaeg paika pandud ja Sildaru nimi anti üles sisuliselt samadele võistlustele nagu mullu ehk ees ootab üsna tihe programm. Tõsisem võistlushooaeg läheb Sildaru jaoks lahti 18.–19. novembrini Stubais toimuva pargisõidu MK-etapiga.

Hooaja põhifookus on veebruari lõpus ja märtsi alguses Gruusias Bakurianis peetavatel maailmameistrivõistlustel. Jaanuari lõpus on fookus Aspenis peetavatel X-Mängudel ja detsembris on kavas Dew Tour.

