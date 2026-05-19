Vigastusest taastuv Carlos Alcaraz jätab ka Wimbledoni vahele

Seitsmekordne slämmivõitja Alcaraz vigastas aprilli keskel Barcelona turniiril parema käe rannet ja andis aprilli lõpus teada, et ei kaitse Prantsusmaa lahtistel tiitlit. Nüüd avaldas Alcaraz, et on otsustanud võistlusväljakutele naasmist veel rohkem edasi lükata ja vahele jäävad ka kõik muruturniirid, nende seas Wimbledon.

"Mu taastumine läheb hästi ja tunnen end palju paremini, aga kahjuks ei ole ma endiselt valmis võistlema, seetõttu olen otsustanud loobuda muruturniiridest Queensis ja Wimbledonis," kirjutas maailma teine reket Alcaraz ühismeedias.

"Need on minu jaoks kaks väga olulist turniiri ja igatsen neid väga," lisas ta. "Jätkame tööga, et võimalikult varsti naasta."

Prantsusmaa lahtiste põhiturniir algab sel pühapäeval, 24. mail ning Wimbledoni põhitabelimängudega alustatakse 29. juunil.